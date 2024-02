Estrelado "Duna: Parte 2" chega a Londres para sua pré-estreia mundial

Por Kristian Brunse

LONDRES (Reuters) - O planeta desértico Arrakis chegou à Leicester Square, em Londres, nesta quinta-feira, quando o estrelado "Duna: Parte 2", a segunda parte do épico de ficção científica com Timothée Chalamet e Zendaya, chegou à cidade para a pré-estreia mundial do filme.

O diretor canadense Denis Villeneuve leva o público de volta a Arrakis para sua continuação de "Duna" de 2021, com o personagem principal de Chalamet, Paul Atreides, unindo forças com Chani de Zendaya e os habitantes de Arrakis, chamados de fremen, para buscar vingança contra aqueles que mataram seu pai.

Ambientada em um futuro em que famílias nobres governam feudos planetários, a franquia é baseada no aclamado romance homônimo de 1965 do autor Frank Herbert. Ela aborda política, religião, a luta por recursos preciosos e o meio ambiente.

"O primeiro filme foi uma espécie de lição de casa para o público, que teve de aprender sobre esse mundo... havia muita história de bastidores, e isso já foi feito. Agora, o segundo foi mais divertido para mim", disse Villeneuve à Reuters na pré-estreia em Londres, que contou com um cenário de deserto e é a última de várias paradas promocionais do filme.

"Muito mais difícil, mas muito mais divertido de fazer."

Com suas paisagens arrebatadoras e clima sombrio, os críticos elogiaram o primeiro filme em resenhas como um espetáculo visual.

"Duna: Parte 2" conta com o retorno da atriz Rebecca Ferguson como a mãe de Paul, Jessica, e de Javier Bardem como o líder dos fremen, Stilgar, e também apresenta novas adições: o astro de "Elvis" Austin Butler como o vilão Feyd-Rautha e a atriz de "Oppenheimer" Florence Pugh como a princesa Irulan.

"Entrei em um mundo que já me encantava", disse Pugh sobre sua entrada na franquia.

"Foi um sonho, quero dizer, fazer parte de um elenco como esse", disse Butler, acrescentando que interpretar um vilão foi "muito divertido".

"Tive a oportunidade de ver 'Duna'... que considerei uma obra-prima. Eu me senti muito privilegiado por fazer parte desse filme".

"Duna: Parte 2", cujo lançamento foi adiado desde o final do ano passado por causa da greve dos atores de Hollywood, começa a ser lançado nos cinemas em todo o mundo em 28 de fevereiro.