Dieguinho: Davi e Wanessa no mesmo paredão é tudo o que o Brasil quer ver

Fernanda, 32, conversou com Giovanna Pitel, 24, a respeito da formação do próximo paredão do BBB 24 (Globo). A confeiteira afirmou que, se tivesse a opção de dar um contragolpe, puxaria MC Bin Laden, 30, para a eliminatória.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, opinou que nada seria mais favorável ao jogo do que Davi, 21, e Wanessa Camargo, 41, numa mesma berlinda. "Queria ver o Davi e a Wanessa Camargo juntos no paredão. Seria como o esquema [Felipe] Prior e Manu [Gavassi], do BBB 20."

Bárbara Saryne aprova a ideia de Dieguinho, mas discorda que a dinâmica entre o baiano e a cantora seja comparável à de Prior e Gavassi. "Seria o sonho do Brasil. Acho que seria como o paredão da Karol Conká [no BBB 21], quando estava todo mundo com ranço e ela saiu escorraçada. Manu e Prior tinha um jogo equilibrado. Já entre Wanessa e Davi não existe esse equilíbrio."

Dieguinho concordou com Bárbara sobre Wanessa e Davi estarem mais para Karol Conká que para a dupla do BBB 20. "É verdade, até porque não há um conflito direto entre eles como havia entre Prior e Manu. Seria [de fato] mais equiparável com a Karol Conká, porque ela era a pessoa de quem ninguém gostava ali na casa."

