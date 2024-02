Deolane Bezerra: por que influenciadora está sendo investigada pela polícia

Deolane Bezerra, 36, está sendo investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Defesa afirma que a influenciadora não cometeu nenhum crime.

Por que investigação foi aberta

Polícia abriu um inquérito para apurar suposta ligação da influenciadora digital com o tráfico de drogas no Complexo da Maré, na capital fluminense. A informação foi confirmada a Splash pela assessoria de imprensa da Polícia Civil.

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) registrou as informações em um inquérito, que já apura o tráfico de drogas no Complexo da Maré, após obter as fotos e outras imagens da mulher. Os agentes analisam o conteúdo, e ela será ouvida na especializada. A investigação está em andamento para esclarecer todos os fatos. Polícia Civil do RJ

Investigação foi aberta após a famosa compartilhar vídeos usando um cordão de ouro, no Baile da Disney — evento que acontece todos os sábados, no campo da Vila do João, zona norte da cidade.

O acessório seria do chefe do tráfico local, Thiago da Silva Folly, mais conhecido como TH da Maré. Segundo a polícia, ele é um dos líderes da facção TCP (Terceiro Comando Puro).

Deolane usou as redes sociais para confirmar que esteve no local, mas se defendeu das acusações. "Tirei foto com geral, com cordão e sem cordão. Botaram cordão em mim, tiraram. E poucas! Eu sou isso."

"Eu vim da favela e eu vou continuar indo. Sabe por que? Tem pessoas lá que nunca vão poder me ver se eu não for até elas. E eu vou mesmo. Sou artista, meu amor. Tem que aceitar. Deixa eu viver. Vai cuidar da vida de vocês", Deolane Bezerra, influenciadora digital

Procurada por Splash, a defesa de Deolane encaminhou uma nota. "A festa era um evento aberto ao público, no qual não foi contratada ou convidada para comparecer, apenas foi porque [tem] ciência que nas comunidades estão concentrados grande parte de seus fãs e sempre que possível gosta de estar nesses espaços."

A famosa também negou que tenha cometido qualquer crime. "Aproveitamos a oportunidade para reiterar publicamente que a artista não cometeu qualquer ato ilícito, bem como está à disposição da Justiça para prestar todos esclarecimentos acerca dos fatos."