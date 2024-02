Deniziane diz estar leve após término e pede para sisters trocarem de cama

Deniziane conversou com Leidy, Alane e Beatriz após a DR que resultou no término do affair com Matteus na tarde de hoje (15) no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A sister disse como se sentiu após o fim do relacionamento. "Estou leve. Ontem eu fiquei tensa porque ele estava tenso. Queria ver ele bem. Ele estava quietinho, você viu na hora que ele chegou? Aí fiquei assim: 'Será que o problema foi que eu falei alguma coisa que magoou ele?".

A fisioterapeuta pediu que Alane trocasse de cama, para que dormisse com ela e Matteus dormisse em uma das camas de solteiro do quarto. "Eu durmo, mas você não quer ficar na sua antiga cama de solteiro?".

"Amiga, eu te amo, óbvio que durmo contigo, só fico com medo dele ficar chateado, não sei", questionou Alane.

Alane teve outra ideia e sugeriu. "A gente pode revezar então, eu e a Leidy. Eu posso dormir hoje contigo, amanhã a Leidy dorme e a gente vai revezando".

Deniziane apontou ainda que a ideia de trocar de cama foi de Matteus. "Ele falou que queria trocar de cama. E aí, pra ele não ter que sair do quarto, sabe?".

67173

true

http://splash.uol.com.br/bbb/enquetes/2024/02/13/bbb-24---enquete-uol-apos-oitava-eliminacao-quem-e-o-favorito-ao-premio.js

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash