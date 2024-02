Deniziane desabafa sobre relação com Matteus: 'Medo de me atrapalhar'

Durante a festa do Líder Lucas Henrique, Deniziane desabafou com Alane sobre sua relação com Matteus no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A sister revelou achar que não consegue atingir uma expectativa. "Parece que eu não atinjo uma expectativa nunca. Eu sou assim, amiga, não consigo ser igual a ele".

"Tenho muito medo de isso me atrapalhar aqui", desabafou.

Gosto muito dele, mas sinto muito isso. Às vezes quero estar com vocês, mas deixo pra ficar com ele. Ou quero estar com ele e ao mesmo tempo estar com vocês. Me perco um pouco. Deniziane

Alane aconselhou a amiga. "Sabe quando a gente passa por relações ruins e encontra uma pessoa boa e não tá acostumado? A gente não aceita".

Deniziane completou. "Meu medo é que aqui dentro envolve outras coisas".

A fisioterapeuta apontou ainda que acredita que Matteus espera sempre sua "aprovação" e seus "elogios". "Eu já tinha sentido isso antes, só que algumas coisas estão confirmando. Aí eu fico com medo de não seguir e magoar muito ele".

Matteus viu as sisters conversando e imaginou que ele era o assunto.

Logo depois, eles as chamou para tentar esclarecer o assunto.

Ele disse ter muito medo de ser mal interpretado por já ter "enfrentado" isso.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Marcus, quem é o favorito ao prêmio? Resultado parcial Total de 76949 votos 7,01% Alane 4,17% Beatriz 32,75% Davi 0,31% Deniziane 2,65% Fernanda 0,06% Giovanna 0,48% Giovanna Pitel 8,40% Isabelle 0,07% Leidy Elen 0,12% Lucas Henrique 2,84% Matteus 0,25% MC Bin Laden 0,15% Michel 0,30% Raquele 4,69% Rodriguinho 0,92% Wanessa Camargo 34,84% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 76949 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash