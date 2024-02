Davi e Beatriz esclarecem conversa no BBB 24: 'Programa já tem um campeão'

Beatriz e Davi retomaram na tarde de hoje (15) a conversa que tiveram no dia anterior no BBB 24 (Globo). A sister confrontou a fala do baiano, que segundo ela, deu a entender que seria eliminada do programa.

O que aconteceu?

Beatriz chamou Davi para conversar sobre a conversa que tiveram ontem, em que o brother "profetizou" que a história da comerciante "já está escrita" e que ela sairia e "choraria muito", mas "o que está lá fora é bem maior e está te esperando".

"Quando você falou ontem, como se eu não fosse ganhar o programa, eu não gostei", disse Beatriz hoje.

O brother negou ter dito a frase com esse significado, mas Bia disse que interpretou "com base no que saiu da boca" dele. "Mas não vejo maldade", acrescentou a sister.

Davi, no entanto, continuou dizendo que "ainda vai chegar o momento em que você vai botar fim nessa historia". "Se prepara, que você tá com a caneta e papel na mão, mas ainda não chegou a hora de você virar a pagina".

Ele disse que "enxerga" a sister para além do jogo e sabe que ela "chegará longe". "Tenho a opinião formada sobre cada um aqui dentro", falou, acrescentando que enxerga a sister sendo "garota propaganda" de várias marcas fora do BBB.

Esse programa aqui já tem um campeão ou a campeã. Só que a história só tá se desenhando para que esse campeão ou campeã chegue à final. Davi

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Marcus, quem é o favorito ao prêmio? Resultado parcial Total de 71175 votos 7,35% Alane 4,26% Beatriz 33,16% Davi 0,30% Deniziane 2,77% Fernanda 0,05% Giovanna 0,50% Giovanna Pitel 8,89% Isabelle 0,07% Leidy Elen 0,12% Lucas Henrique 2,99% Matteus 0,27% MC Bin Laden 0,15% Michel 0,30% Raquele 4,87% Rodriguinho 0,93% Wanessa Camargo 33,02% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 71175 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

