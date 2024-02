Britney Spears pilota o próprio jato particular por 'um minuto'

Britney Spears, 42, dividiu uma série de cliques enquanto se divertia na cabine dos pilotos de seu jatinho.

O que aconteceu

A princesa do pop revelou que teve a experiência de pilotar um avião por 1 minuto. "Nós tivemos uma pequena turbulência , mas pilotei o avião por um minuto na cabine!", escreveu em suas redes.

Durante o passeio, Britney fez amizade com os pilotos e até experimentou os óculos usados para pilotar. Ela posou em selfies com os pilotos enquanto sorria e fazia expressões de espanto.

"Foi tão estranho colocar os óculos do piloto, senti como se estivesse conectada ao mundo dele por um segundo, e conexão é tudo" .

"Estou cega como um morcego do meu olho esquerdo, mas com certeza enxergo melhor com meus óculos", brincou a cantora enquanto fazia caretas experimentando o acessório. "Eu pareço sua filha nerd", completou posando com os óculos.