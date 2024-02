Ipanema é considerada 2ª melhor praia do mundo por livro; conheça o top 10

Ipanema, no Rio de Janeiro, foi escolhida a segunda melhor praia do mundo pelo renomado guia de viagens Lonely Planet. A lista foi revelada na semana passada, para divulgar o lançamento do livro "Best Beaches in the World".

O livro elenca 100 praias imperdíveis e destaca as areias da praia carioca como uma atração por atrair diversas tribos urbanas e tipos diferentes de turistas, além de um pôr do sol que rende aplausos de quem vive ou está na Cidade Maravilhosa.

Na prévia divulgada no site do guia foram reveladas as 20 melhores praias na opinião dos editores da publicação. Conheça e encante-se com o top 10:

1ª: The Pass, Byron Bay, Nova Gales do Sul, Austrália

The Pass, Byron Bay, Nova Gales do Sul, Austrália Imagem: SaintM Photos/Getty Images/iStockphoto

Paraíso de surfistas, The Pass é conhecida pelas areias macias e por oferecer também o primeiro contato com o oceano para iniciantes no esporte, já que há aulas disponíveis em sua costa, segundo o guia Lonely Planet.

A região ainda proporciona rico contato com a história aborígene e a proximidade com florestas subtropicais onde vivem coalas, além de trilhas que contemplam ângulos diversos da praia.

Uma delas, a Valley Currenbah, é acessível a cadeiras de rodas e leva a acampamentos com estrutura para churrasco e piquenique. Já a Cape Byron, no quilômetro 3,7 é tida como a mais bonita.

2ª: Praia de Ipanema, Rio de Janeiro, Brasil

Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro Imagem: Stefan Lambauer/Getty Images

Ipanema encantou os editores do livro por oferecer um "pôr do sol impressionante". O trecho do Posto 9, próximo à rua Vinícius de Moraes, foi indicado como o local da "galera da moda", que junta "pessoas jovens e bonitas e artistas e hippies".

Já o trecho próximo à rua Farme de Amoedo atrai a comunidade LGBT+, explicou o Lonely Planet. O Posto 7, entre Ipanema e Copacabana, é popular entre surfistas e o Posto 10 oferece aos banhistas jogos de vôlei, futebol e futevôlei nas areias, recomenda ainda o guia.

3ª: Ao Maya, Ko Phi-Phi, Krabi, Tailândia

A baía de Maya, em Ko Phi Phi, na Tailândia Imagem: Hannares/Getty Images

Reconhecida internacionalmente como o paraíso do filme "A Praia", com Leonardo DiCaprio, Ao Maya —ou simplesmente Maya Bay— está escondida entre penhascos calcários e tem apenas 250 metros de comprimento e 15 metros de largura. O local ganhou tanta notoriedade depois do lançamento do filme, em 2000, que passou a atrair cerca de 6 mil turistas por dia.

Com tanta gente, aumentou o lixo na praia e os corais foram danificados, o que levou ao fechamento temporário da área, em 2018. Maya Bay foi reaberta em 2022, com regras que limitam o número de visitantes e os horários para curti-la: atualmente, apenas 375 turistas por hora são permitidos.

4ª: Ilha Mnemba, Zanzibar, Tanzânia

Ilha Mnemba, Zanzibar, Tanzânia Imagem: Thomas Pommerin/Getty Images/iStockphoto

O guia aponta Mnemba como o destino ideal após curtir dias movimentados nos safáris da Tanzânia continental.



Acessível apenas a hóspedes do resort andBeyond, que possui capacidade máxima para 23 pessoas, a praia é tranquilíssima --uma espécie de retiro em um paraíso (quase) particular. Segundo o Lonely Planet, as melhores aulas de mergulho da região acontecem por ali.

5ª: Sarakiniko, Ilha de Milos, Grécia

Sarakiniko, Ilha de Milos, Grécia Imagem: SHansche/Getty Images/iStockphoto

A praia grega, no meio de rochas vulcânicas e de frente a um pedaço profundamente azul do Mar Egeu, não oferece estrutura para turistas —por isso, é necessário levar seu próprio lanche, toalha e mais para relaxar na areia.

Mas a vista para rochas esculpidas pela erosão natural de ventos e oceano e a águas frescas compensam o planejamento necessário para ir ao local.

É possível simplesmente relaxar na areia ou mergulhar, segundo o guia. No entanto, a publicação faz um alerta: Sarakiniko pode encher de turistas no verão, já que é uma das praias mais amadas da Grécia. Por isso, para ter uma visita tranquila, vá em setembro ou outubro. Durante a alta temporada, chegue bem cedo pela manhã ou volte ao por do sol para um espetáculo de luzes sobre as rochas.

6ª: Chesterman Beach, Tofino, Ilha de Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá

Chesterman Beach, Tofino, Ilha de Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá Imagem: AnthonyRosenberg/Getty Images/iStockphoto

Outra praia que atrai surfistas, Chesterman Beach ainda oferece belas paisagens para quem quer só relaxar.

Pela manhã, o ambiente é coberto por uma névoa suave, enquanto ao pôr do sol há um show de luzes em meio aos cedros —ambas vistas recomendadas pelo guia. Suas águas são ideais para caiaque, stand-up paddle, observação de peixes e outros seres aquáticos como estrelas-do-mar e anêmonas.

Há visitantes que ainda passam por lá para ver de perto as baleias e fazer ioga ao ar livre. Durante os meses de verão local, o mar acolhe bem surfistas iniciantes e escolas da área oferecem aulas aos interessados. Já o inverno é tempo apenas dos surfistas mais experientes, alerta o Lonely Planet. Nesta temporada, a água não costuma atingir temperaturas superiores aos 13ºC.

7ª: Cabo San Juan del Guía, Parque Nacional Natural Tayrona, Colômbia

Cabo San Juan del Guía, Parque Nacional Natural Tayrona, Colômbia Imagem: oscar garces/Getty Images/iStockphoto

Rodeada por floresta tropical em meio a um parque nacional de mais de 12 mil hectares de terras e 3 mil hectares de águas repletas de corais, a praia de Cabo San Juan del Guía foi considerada "perfeita para fotos" com suas areias douradas. É preciso, contudo, encarar uma trilha de cerca de duas horas para chegar por lá.

As águas azuladas atraem turistas e colombianos que encaram o trajeto e acabam se "hospedando" em redes, barracas ou em um dos poucos chalés em seus entornos, que estão disponíveis para aluguel, indica o Lonely Planet. Não é possível fazer reservas, portanto, é preciso contar com a sorte para conseguir sua vaga na alta temporada, entre dezembro e janeiro.

O local ainda oferece um restaurante, mas é preciso trazer a própria água para passear por ali. Plástico, no entanto, foi banido pelo parque.

8ª: Anse Source d'Argent, La Digue, Seychelles

Anse Source d'Argent, em Seychelles Imagem: Getty Images

Anse Source d'Argent é presença constante nas listas de melhores praias do mundo graças às águas azul-esverdeadas, areias impecáveis e coqueiros que parecem ter sido pintados em sua paisagem. Considerada uma "praia dos sonhos" pela publicação, ela requer balsa, trilha de bike ou caminhada até L'Union Estate —antiga plantação de cocos— e o pagamento de uma taxa para finalmente chegar lá.

O guia recomendou fazer a parada no museu da plantação antes de completar a caminhada de 700 metros até finalmente pisar em suas areias. Uma vez lá, é só relaxar: há drinques e sucos frescos servidos nos bares ao longo de sua costa.

Para evitar o movimento, vá bem cedo pela manhã e retorne no fim da tarde —não é preciso pagar um segundo bilhete.

9ª: Playa Balandra, La Paz, Baja California Sur, México

Playa Balandra, La Paz, Baja California Sur, México Imagem: Noah Sauve/Getty Images/iStockphoto

Praticamente fechada graças à sua enseada e formações rochosas, Balandra foi considerada pelo guia uma praia perfeita para crianças, por suas águas claras e diversidade de atividades: caiaques e pranchas de stand-up paddle estão disponíveis para aluguel por ali. Também é possível explorar piscinas naturais e fazer trilhas nas enseadas vizinhas.

Esta área protegida ainda é rodeada por montanhas cobertas de cactos e terrenos áridos que se contrastam com a beleza de águas que lembram vidro, devido à visibilidade enorme.

Apenas 450 pessoas ao dia são permitidas em Balandra, divididas em dois horários: das 8h às 12h ou das 13h às 17h, para que o local nunca pareça lotado demais.

É bom chegar cedo para garantir sua entrada, seu guarda-sol e cadeira (disponíveis para alugar). O primeiro domingo do mês é reservado apenas aos locais.

10ª: Punta Paloma, Tarifa, Cádis, Espanha

Punta Paloma, Tarifa, Cádis, Espanha Imagem: Perszing1982/Getty Images/iStockphoto

De suas dunas e águas cristalinas é possível ver, ao fundo, Marrocos e o Estreito de Gibraltar —o que torna óbvio por que Punta Paloma se tornou uma atração imperdível na Espanha. O guia garante que as condições de nado ali, em meio ao Atlântico, são excelentes. Os 'chiringuitos' — restaurantes beira-mar — oferecem delícias típicas como o 'tinto con limón', um drinque à base de vinho tinto e limonada.

Tanto turistas de primeira viagem quanto moradores adoram Punta Paloma por suas piscinas de lama naturais, que seriam ricas em minerais com benefícios para a pele.

As encostas da região ainda oferecem rotas para caminhada e passeios a cavalo que levam a destinos imperdíveis, como a necrópole pré-histórica de Los Algarbes. Já na costa é possível encarar aulas de kitesurfing e ver de perto golfinhos, baleias, tartarugas e pássaros diversos em migração

Confira as outras 10 praias que entraram no top 20: