Bianca Comparato fala de personagem em 'João sem Deus': 'Foi uma missão'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz Bianca Comparato fala sobre seu trabalho na série "João sem Deus", onde interpreta uma das vítimas do médium João de Deus, condenado por crimes sexuais.

Ela fala da importância de ter sido dirigida por uma mulher. "Esse projeto só poderia ser feito por uma mulher porque o ponto de vista é o das vítimas, tem um requinte do roteiro, que o João de Deus tem tipo, três, quatro falas no primeiro episódio. Eu ficava arrepiada. São cenas muito difíceis, delicadas, sobre abuso, estupro. Minha personagem nega o que tá acontecendo por ser muito difícil de aceitar".

Poder fazer essa mulher para mim foi muito importante. Eu mergulhei muito fundo. Ela é uma mulher de fé que acredita no João de Deus como médium. Eu tive que também trabalhar essa chave de acreditar naquele homem como um médium que cura pessoas, pra fazer a curva. Isso foi mais dificil pra mim como mulher, como feminista.

Bianca Comparato

Bianca Comparato faz reflexão sobre força feminina: 'Não precisa ser masculina pra ser escutada'

A atriz falou sobre estereótipos femininos. "Tem uma coisa do feminismo, de ser mulher hoje no mundo, que a gente às vezes pra ter voz se associa a uma coisa que tá muito intrínseca na gente, que é o patriarcado. Tem que ser firme, ser seca, ser agressiva. Por que? Não posso me colocar de outra forma que não imita o padrão masculino? Isso pode ser muito forte. Não precisa ser masculina pra ser escutada".

Bianca Comparato diz que seguiu instinto ao sair da Globo: 'As pessoas estavam me achando louca'

Bianca contou como foi sua decisão de sair da TV Globo. "Foi uma coisa muito natural, movida a um instinto meu que eu não sabia o que ia acontecer. E eu sou muito movida a isso, às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. Eu sabia que precisava de um tempo sem saber. Me ligaram, eu falei que precisava de um tempo, eu não tinha nada. Foi um instinto que eu escutei. A gente tem essa coisa de de escutar. Tenta, sabe. Melhor tentar".

Bianca Comparato conta perrengues em casa com 12 pessoas: 'Eu fico arrumando problema'

A atriz falou sobre o momento em que decidiu sair de casa. "Eu tinha uma coisa de querer sair de casa, uma coisa em mim, muito inquieta, gosto de desafio, de querer passar perrengue. Eu fico arrumando problema. Quis logo sair de casa, tinha pouquíssima grana, estava na faculdade. Fui para uma uma casa que tinha sete quartos morando 12 pessoas".

Bianca Comparato diz por que é discreta com a vida: 'Amo quando me chamam pela personagem'

Bianca falou sobre sua discrição a respeito da vida pessoal. "Vem de mim. Desde criança, minha irmã é muito pra fora e eu sou discreta. Tem minha personalidade forte. E tem outra questão. A Cláudia Abreu uma vez disse que gostaria que as pessoas vissem o personagem e não a Cláudia Abreu, e pra mim é isso. Amo quando alguém na rua me chama pela personagem e não por Bianca".

