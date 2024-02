Beyoncé entra em era 'country' e aposta em chapéu de caubói

Beyoncé, 42, publicou dois álbuns em seu Instagram com registros de sua nova era 'country'.

O que aconteceu

A cantora mergulhou na estética 'boiadeira' depois do lançamento das faixas "Texas Hold 'Em" e "16 Carriages". Bey publicou dois carrosséis em seu Instagram apostando em visuais luxuosos arrematados com chapéu.

No primeiro, ela usou apenas um blazer e uma bota cinza bordados com pedrarias, um lenços com cristais sob um chapéu cinza. Para arrematar, uma bolsa holográfica.

Na segunda publicação, a artista apostou em um look monocromático. Batom, saia em vinil, blusa, sandálias de salto e casaco de couro - tudo na cor vermelha. Uma micro bolsa branca com corações vermelhos finalizou o visual.

As músicas fazem parte do Ato II de Renaissance com lançamento previsto para 29 de março. De acordo com ela, o álbum terá três partes.