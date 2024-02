Perfis de Davi e Fernanda se pronunciam após relato de sister no BBB 24

Os perfis de Davi e Fernanda se pronunciaram oficialmente nas redes sociais após uma declaração da sister para Rodriguinho no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Em um papo com Rodriguinho na noite de quarta-feira (14), Fernanda relatou uma suposta situação com Davi: "Na primeira semana que ele chegou, no primeiro ou segundo dia, sei lá, fui dar bom dia e ele me deu um tapa na bunda".

Rodriguinho riu e a sister completou: "E aí ele disse que foi sem querer. Depois daquilo nunca mais cheguei perto dele".

No X (antigo Twitter), o perfil oficial de Davi afirmou: "No vídeo circulado mais cedo, por um perfil que supostamente faz parte da equipe da participante, há um corte que não mostra o momento em que a mesma diz que Davi revelou não haver intenção de tal ato no momento do suposto ocorrido".

Os administradores da conta de Davi enfatizaram: "Reforçamos nossa posição acerca da postura íntegra que Davi vem demonstrando até o presente momento com os participantes do programa e alertamos da gravidade que tais levantamentos possuem".

Fala, galera! Mais cedo na casa, surgiu um assunto de extrema seriedade envolvendo o nome do Davi.

Em conversa com Rodriguinho no Quarto Gnomos, Fernanda citou uma suposta situação com Davi, onde o mesmo teria cometido um ato indevido com ela, apalpando seu corpo. (1/3) -- Davi Brito (@davibritof) February 15, 2024

Com isso, reforçamos nossa posição acerca da postura integra em que Davi vêm demonstrando até o presente momento com os participantes do programa e alertamos da gravidade que tais levantamentos possuem. Sigamos no jogo, com respeito pela vida e trajetória de todos! (3/3) -- Davi Brito (@davibritof) February 15, 2024

O perfil de Fernanda no X se também se pronunciou sobre o assunto e admitiu o erro: "Não sabemos com qual intenção o vídeo cortado foi postado, abrindo margem para um contexto inexistente. Logo que identificamos a origem do corte, que veio de uma pessoa de dentro da equipe, desligamos ela".

Os administradores da conta de Fernanda pediram desculpas à família e equipe de Davi: "Reforçamos o cuidado que precisamos ter diante de todo e qualquer conteúdo".

Pessoal, gostaríamos de esclarecer alguns pontos sobre o vídeo que circula na timeline há algumas horas:



Não sabemos com qual intenção o vídeo cortado foi postado, abrindo margem para um contexto inexistente. Logo que identificamos a origem do corte, que veio de uma pessoa de? -- Fernanda Bande (@nandabande) February 15, 2024

