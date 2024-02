BBB 24: Matteus pensa em dar um tempo com Deniziane

Matteus e Deniziane tiveram uma DR na madrugada de quinta-feira (15) no BBB 24 (Globo). Na conversa, o gaúcho falou sobre a possibilidade do casal dar um tempo no affair.

O que aconteceu

Na festa do Líder Lucas Henrique, Anny afirmou para Alane que não consegue ser recíproca com Matteus: "Parece que não atinjo uma expectativa nunca. Sou assim amiga, não consigo ser igual a ele".

Mais tarde, Matteus chamou Anny para conversar e a sister desabafou: "Já tem um tempo que estou angustiada porque acho que não estou conseguindo ser reciproca com aquilo que você me dá. Você é uma pessoa carinhosa, que elogia, é cativante".

Por sua vez, o brother disse que está tentando ser o mais parceiro possível: "Eu já notei que se essa situação acontece de novo e fica uma coisa chata, quem vai chegar para você e dizer 'olha, vamos dar uma segurada', vai ser eu".

Se você achar interessante a gente parar, a gente para. Só não quero ser um estorvo no caminho de ninguém. Matteus para Anny

A fisioterapeuta, então, revelou estar confusa quanto aos seus sentimentos: "Aqui tudo é muito intenso. E por eu estar abitolada desde o início que eu não quero casal, quando acontece esse tipo de coisa que desvirtua do meu caminho, eu meio que duvido das coisas, volta aquela dúvida inicial".

Ao fim do papo, o casal prometeu conversar mais sobre o assunto ao longo de quinta. Eles se abraçaram e pediram para um não ficar chateado com o outro.

