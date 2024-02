Deolane manda recado para Zilu Godói: 'Vai lá buscar a Wanessa'

Deolane Bezerra fez parte do elenco de A Fazenda 14 (Record), exibida em 2022, e era uma das participantes mais queridas pelo público, até ser retirada do confinamento por suas irmãs para conter uma crise de imagem após falas polêmicas da influenciadora.

Assim que foi anunciada como participante do Big Brother Brasil (Globo), Wanessa Camargo também se tornou uma das favoritas dos internautas, reunindo muitos fãs. Recentemente, atitudes e falas da cantora, principalmente as que envolvem Davi, têm repercutido nas redes sociais.

Deolane marcou presença na Marquês do Sapucaí durante o carnaval, desfilando pelo Acadêmicos do Grande Rio e falou sobre a participação de Wanessa no BBB em entrevista a Quem. "Ela tem que aguentar o tranco. Se fosse a minha família, já tinham ido buscá-la. É que as barraqueiras são as Bezerra (não os Camargo)", disse.

Dentro da casa mais vigiada do Brasil, a filha de Zezé di Camargo já demonstrou não simpatizar com Davi, chamando o baiano de manipulador e agressivo. "As pessoas invejam a sua alegria", comentou sobre o motorista de aplicativo.

A advogada ainda ressaltou que não acompanha o reality show, apenas vê postagens sobre o programa nas redes sociais, e que pelo o que está sendo comentado, Wanessa não é mais a favorita do público. "Se ela está fazendo isso, é ridículo. Manda a Zilu ir buscá-la, mãe é melhor para essas coisas. Zilu vai buscar a Wanessa."

Assim como Wanessa, seu namorado, Dado Dolabella, também mostra descontentamento com as atitudes de Davi, demonstrando apoio ao jogo da cantora e suas falas.

