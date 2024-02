Deniziane desabafa com Bia e pensa em terminar affair com Matteus

Após dizer que não consegue ser recíproca na relação com Matteus, Deniziane conversou com Bia no BBB 24 (Globo) e confessou estar repensando o relacionamento com o brother.

O que aconteceu

Na festa do Líder Lucas, Anny conversou com Alane e revelou achar que não consegue atingir uma expectativa: "Parece que eu não atinjo uma expectativa nunca. Eu sou assim, amiga, não consigo ser igual a ele".

Para Bia, a fisioterapeuta desabafou: "Esse tipo de situação, quando acontece, me faz repensar se eu quero estar em um relacionamento aqui dentro, porque às vezes quero estar com vocês e fico preocupada com ele, eu deixo de ser eu para estar com ele um pouco".

Não é questão de vocês, vocês entendem e ele também. Só que a minha preocupação não deixa de existir. Quando estou com vocês, minha cabeça não está livre ali, [penso]: "Será que ele está sozinho? Conversando com alguém? Será que ele está bem?". Deniziane

A sister também afirmou que já conversou com Matteus sobre se sentir sufocada em alguns momentos: "Esse tipo de preocupação me faz ficar angustiada, perco um pouco da minha alegria porque estou preocupada o tempo inteiro".

