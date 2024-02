BBB 24: Davi chora de saudades da família e é consolado por sisters

Davi chorou na festa do Líder Lucas Henrique, no BBB 24 (Globo), e foi consolado por algumas sisters da casa.

O que aconteceu

Quando a música "Te Amo Demais", de Marília Mendonça, tocou na pista de dança, Davi caiu no choro com saudades da namorada. Ele foi amparado por Raquele: "Tem que aguentar a saudade. Como vai chegar na final desse jeito?".

Isabelle se aproximou dos dois e abraçou o motorista: "Ela está te assistindo agora!".

Minutos depois, Leidy Elin também flagrou o brother chorando: "Está com saudade da família, de todo mundo? Amanhã manda um beijo para eles no Raio-X".

Por fim, Fernanda consolou Davi: "A gente tenta ser forte, mas temos nosso lado fraco que é o sentimento. [...] A gente tem que se agarrar em quem está feliz pela gente".

Não sei qual a raiz da sua saudade, mas a da minha é porque às vezes me sinto ameaçada no jogo. Mas sei que para os meus filhos eu sou a pessoa mais incrível do mundo. Então, se aqui eu não sou [incrível] para algumas pessoas, sei que para outras sou — e a saudade vem dessa forma. Porque sei que alguém aqui me interpreta errado, mas sei que quem gosta de mim está lá fora, esperando por mim. É isso que me conforta. Fernanda para Davi

