Davi reforça aliança com Isabelle: 'Eu e você fazemos um jogo forte'

No BBB 24 (Globo), durante a festa do Líder Lucas Henrique, Davi conversou com Isabelle sobre o jogo e sugeriu que os dois são participantes fortes com o público.

O que aconteceu

No papo, o motorista de aplicativo opinou sobre o motivo que pode fazer com que o restante da casa se aproxime dele e de Isabelle nas próximas semanas: "Eu e você fazemos um jogo muito forte. Se a gente se separar hoje, esse jogo se destrói".

Segundo Davi, ele e a dançarina precisam ter cuidado a partir deste ponto do jogo: "As pessoas que se aproximam da gente hoje e não estavam próximas antes, estão se aproximando para ver nossos defeitos, nosso jogo, como a gente é. E podem usar isso como armas para destruir a nossa amizade".

Na conversa, o brother também disse que quer defender Isabelle no jogo — ao que a sister recusou: "Obrigada, mas não precisa. Eu sei me defender e sei os caminhos".

