Matteus só tem a ganhar no BBB 24 com fim de romance com Deniziane

Deniziane, 30, terminou o romance com Matteus, 27, no BBB 24 (Globo). Ela alegou que o relacionamento estava interferindo em seu jogo no reality. Matteus se emocionou e afirmou que, mesmo triste, entende a decisão de Deniziane - mas caiu no choro após a conversa.

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, acredita que a decisão da fisioterapeuta favorece mais Matteus do que ela própria. "Estou com muita pena do Matteus. Penso que a Deniziane não tomou uma boa decisão, porque o jogo vira muito rápido dentro do BBB. A decisão foi ruim para o jogo dela. O Matteus só tem a ganhar com isso."

Bárbara observou que, se antes Matteus parecia um risco ao jogo de Deniziane, atualmente a situação é o inverso. "No início, falávamos que o Matteus poderia atrapalhar o jogo dela, por ser muito planta, enquanto ela estava mais para o game. Hoje, as coisas se inverteram: vejo o Matteus com muito mais aprovação nas redes, pelo público."

Na visão da apresentadora, Matteus é hoje muito mais popular no BBB do que sua (agora ex-)namorada. "Esse acolhimento do Matteus com o Davi fez com que boa parte do público abrisse os olhos para o jogo dele. E a Deniziane, pelo contrário: de vez em quando solta umas falas que nem todo mundo gosta, tem esse jeito de ser uma 'régua moral' [para os outros]."

Dieguinho: Davi e Wanessa no mesmo paredão é tudo o que o Brasil quer ver

Dieguinho Schueng opinou que nada seria mais favorável ao jogo do BBB 24 do que Davi, 21, e Wanessa Camargo, 41, numa mesma berlinda. "Queria ver o Davi e a Wanessa Camargo juntos no paredão. Seria como o esquema [Felipe] Prior e Manu [Gavassi], do BBB 20."

Bárbara Saryne aprova a ideia de Dieguinho, mas discorda que a dinâmica entre o baiano e a cantora seja comparável à de Prior e Gavassi. "Seria o sonho do Brasil. Acho que seria como o paredão da Karol Conká [no BBB 21], quando estava todo mundo com ranço e ela saiu escorraçada. Manu e Prior tinha um jogo equilibrado. Já entre Wanessa e Davi não existe esse equilíbrio."

