Banheiro da casa de João Vicente chama atenção com pedras retiradas do mar

João Vicente de Castro, 40, abriu as portas da casa que construiu no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o visual do banheiro chamou atenção.

O que aconteceu

João Vicente projetou e construiu uma casa de 500 m² em um dos bairros mais nobres do Rio. Entre os cômodos, o banheiro chamou a atenção.

Em entrevista à Casa Vogue, João Vicente contou que o banheiro é todo feito de pedras retiradas do fundo do mar. "Essa pedra tem essa propriedade que muda de cor. Ela vem verde e vai ficando branca. É quase um encontro de cores. É dessa pedra que é extraída as esmeraldas. A gente foi à Bahia para achar esse bloco, achar o bloco mais bonito, que saísse do verde para o branco", explicou o ator.

Outro ponto que chamou atenção foi o box do banheiro: "Fizemos esse box maravilhoso, onde posso tomar banho com uma turma de pessoas. Se você tiver aí de bobeira, chega aí. Tem banho pra caramba", brincou o apresentador.

Nas redes sociais, o banheiro de João Vicente chamou atenção e foi alvo de diversos elogios e brincadeiras. "Nunca vi algo tão sofisticado. Minimalista e incrível", escreveu um internauta."Me sinto pronto pro banho", brincou uma usuária. Tiveram aqueles que brincaram com o tamanho do box: "Galera, partiu?"

o banheiro verde do joao vicente de castro é o meu novo sonho de consumo pic.twitter.com/buIEGZe1Do -- maia (@arrobapedromaia) February 7, 2024