Ex-Globo, Narjara Turetta volta a pedir ajuda para fazer monólogo; entenda

A atriz Narjara Turetta, 57, voltou a pedir ajuda nas redes sociais para fazer um monólogo autobiográfico. No final do ano passado, a artista abriu uma vaquinha on-line para levar o projeto aos palcos do Brasil.

O que aconteceu

Hoje, Narjara voltou a divulgar a vaquinha. "Pretendo levar aos palcos a minha vida, a minha trajetória como atriz e como pessoa. 'O que terá acontecido a Narjara Turetta?' será um monólogo que contará um pouco da minha história. Se você quiser contribuir, tem aqui uma vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor", disse ela em vídeo publicado no Instagram.

Em seguida, a atriz afirmou que tentará um patrocínio pela Lei. "Eu vou entrar na Lei para tentar um patrocínio, claro que sim. Tudo na mais rigorosa lei. Mas, enquanto isso não acontece, se você quiser contribuir eu vou ficar muito feliz. Cultura se faz assim também, com cada um contribuindo um pouco", concluiu.

Sem meta financeira definida, a campanha de Narjara arrecadou R$ 1590 até o início da tarde de hoje. "Pretendo levar aos palcos um monólogo contando minha vida, minha trajetória, meus mais de 50 anos na TV e nos palcos", diz ela na descrição da vaquinha.

A artista começou a participar de programas de TV e novelas aos quatro anos. Estreando na Record em 1971, ganhou reconhecimento nacional nove anos depois, na série "Malu Mulher" (1979), da TV Globo.

Na década seguinte, trabalhou em "Baila Comigo" (1981), "Direito de Amar" (1987), "O Salvador da Pátria" (1989) e "Gente Fina" (1990). Narjara teve dificuldades em continuar com os projetos na TV e vendeu, até 2010, água de coco na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para se sustentar.

Em "Morde & Assopra" (2011) e "Salve Jorge" (2012), ela conseguiu bons trabalhos desde então. Na televisão, suas últimas participações foram em "O Outro Lado do Paraíso" (2017) e "Jezabel" (2019).

Também esteve em "Maldivas" (2020), série da Netflix com Bruna Marquezine e Manu Gavassi.