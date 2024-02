Ana Hickmann acusa Alexandre Correa de descumprir medida protetiva; defesa nega

Ana Hickmann acusou Alexandre Correa, seu ex-marido, de descumprir a medida protetiva. De acordo com a apresentadora, ele passou mais de 45 minutos no portão do condomínio onde ela mora, após deixar o filho com a mãe, na última terça-feira, 13. A defesa do empresário negou a versão de Ana.

De acordo com a assessoria de Ana, Alexandre teria permanecido no portão do condomínio após finalizar o encontro com o filho.

"Alexandre Correa permaneceu por mais de 45 minutos em frente ao condomínio onde mora Ana Hickmann. Ao sair de casa, a apresentadora se deparou com o ex-marido no local, de braços cruzados e olhar intimidador", diz o comunicado.

O ex-marido de Ana Hickmann é réu por violência doméstica e por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele também está proibido de se aproximar da ex-mulher desde novembro de 2023.

Ao Estadão, a defesa de Alexandre Correa negou a versão dos fatos da apresentadora.

"O Alexandre leva o pai em Itu, para que ele possa buscar o filho, por ordem judicial de alienação parental. No dia 13, o Alexandre foi levar o pai no condomínio e ficou aguardando na frente", explicou.

Ainda de acordo com Enio Martins, advogado de Alexandre, a medida protetiva é de 500 metros e Alexandre ficou a 1000 metros da residência da apresentadora. "A Ana pegou o carro, junto com o Edu Guedes e foi lá coagir o Alexandre da portaria. [...] Isso é tudo mentira".

A defesa do ex-marido de Ana Hickmann também afirmou que ele está sendo impedido de ver o filho. "Ele não está podendo nem ver seu filho em paz, porque a Ana está tentando forjar um descumprimento da medida protetiva", disse.

Os dois se divorciaram após 23 anos de casamento, em novembro do ano passado, quando a apresentadora acusou Alexandre Correa de violência doméstica.

A assessoria da apresentadora afirmou que as medidas cabíveis para manter sua insegurança e integridade física foram tomadas.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais