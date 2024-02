11 plantas bonitas, baratinhas e muito fáceis de cultivar em casa

A busca por casas integradas à natureza cresce cada vez mais. Para quem mora em apartamento ou em residências em que não é possível desfrutar de paisagens naturais por perto, uma alternativa é fazer sua própria floresta a partir de uma decoração repleta de plantas.

A seguir, Nossa listou 11 espécies fáceis de cultivar e acessíveis para quem quer começar a tornar o lar mais verde. Confira:

Alpínia ( Alpinia purpurata )

De porte médio, a Alpínia (foto acima) é bastante utilizada em arranjos tropicais. Rústica, esta planta produz flores pequenas de coloração branca e brácteas vermelhas ou róseas, em hastes eretas. A variedade aprecia solos ricos em matéria orgânica e com irrigação regular e deve ser cultivada a pleno sol ou meia sombra.

Babosa

Aloe Vera, também conhecida como Babosa Imagem: miodrag ignjatovic/Getty Images

Suculenta e resistente, a Babosa deve ser cultivada a sol pleno ou meia-sombra. Gosta de solo bem drenável e enriquecido por matéria orgânica, além de irrigações regulares.

Dinheiro em penca (Callisia repens)

Callisia repens, conhecida como dinheiro-em-penca Imagem: Zygotehasnobrain/Getty Images/iStockphoto

Esta planta, muito ramificada, cresce até mesmo em pequenos canteiros junto às calçadas. Quando plantadas a pleno sol, suas folhas tornam-se avermelhadas.

Dracena de Madagascar (Dracaena marginata)

Dracena de Madagascar ? Dracaena Marginata Imagem: Getty Images

Tropical e resistente, essa planta apresenta variedades no tamanho e largura de suas folhas. A arbustiva pode ser cultivada em interiores, mas demanda boa iluminação e vasos grandes.

Philodendron

Filodendros Imagem: iStockphotos

De folhagem ornamental, os filodendros, do gênero Philodendron, são indicados para locais sombreados. Na foto, a espécie Philodendron xanadu.

Grama esmeralda (Zoysia japônica)

Grama esmeralda - Zoysia japônica Imagem: Getty Images

Com folhas estreitas, pontiagudas e de cor verde-esmeralda, essa é a variedade de grama mais produzida e comercializada no Brasil. Rústica, a variedade deve ser cultivada a sol pleno, em solos férteis e precisa de adubações semestrais e regas regulares.

Lança de São Jorge ( Sansevieria cylindrica )

Lança-de-São-Jorge Imagem: Getty Images/iStockphoto

Resistente e tolerante à estiagem, a lança de São Jorge vai bem em interiores. A variedade pode ser plantada sob sol pleno, meia sombra ou luz difusa, em solo bem drenável, enriquecido com matéria orgânica e irrigado moderadamente.

Lírio da paz (Spathiphyllum wallisii)

Lírio da paz Imagem: Getty Images

Esta espécie tem crescimento rápido no verão. De folhagem verde e vistosa e com flores brancas delicadas, a planta deve ser cultivada à meia sombra e em substrato rico em matéria orgânica e com boa drenagem.

Moreia bicolor (Dietes bicolor)

Moréia (Dietes bicolor) Imagem: Getty Images

Apesar de parecer delicada, esta planta é muito resistente e demanda baixa manutenção. Tolerante ao frio, gosta de regas regulares.

Palmeira areca (Dypsis lutescens)

Palmeira areca Imagem: Svetlana Plantas / Divulgação

É muito comum e largamente empregada em paisagismo, tanto na forma arbustiva (natural), como arbórea (necessita manejo). Tolerante ao frio leve e à mudança de local, essa planta pode ser cultivada sob pleno sol, meia-sombra ou luz difusa. O solo deve ser fértil, drenável e enriquecido com matéria orgânica.

Renanthera

Orquídea renanthera Imagem: Getty Images

O gênero de orquídeas Renanthera é resistente, mas precisa de substrato bem nutrido e altos índices de iluminação e umidade para bem se desenvolver.

*Com matéria publicada em 22/10/2014