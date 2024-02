Marcus Vinicius diz que já sabia que seria eliminado: 'Sou fã de reality'

Marcus Vinicius, eliminado ontem do BBB 24, no Café com o Eliminado:

"Previu" o favoritismo de Davi dentro da casa. "Até questionava algumas pressões em cima do Davi o tempo inteiro. Já previa que ele era um dos grandes favoritos. Analisando aos poucos as informações, estou vendo que essa obsessão em cima dele acabou fazendo que isso acontecesse. E o cara merece, também, de alguma forma".

Avaliou os motivos de sua eliminação. "Caí no paredão errado. Que ódio! Diante daquela plantação inteira, até tentei podar essas plantas no sincerão", comentou. Depois, completou: "Daria tudo para voltar para esse jogo, porque não era o meu momento".

Já sabia que seria eliminado. "Como uma pessoa que se inscreveu muitas vezes no BBB e é fã de reality, eu tenho consciência de que quando dois amigos vão para o paredão, a outra pessoa está em desvantagem. Especialmente sabendo, e eu falei várias vezes isso lá, que o Davi era favorito".

Eu tinha a consciência de que o Davi não sairia, que podia ficar entre eu e a Cunhã. Só que eu via nela um brilho, eu sentia que ela era muito amada. Marcus Vinicius

Criticou Michel, Giovanna e Raquele: "São pessoas que estão de coadjuvantes no jogo. Não estou julgando a vida de ninguém, cada um tem a sua história. Mas, em relação ao jogo, são coadjuvantes que estão buscando uma forma de fazer valer a sua inscrição".

Chamou Rodriguinho de falso. "Queria pedir desculpas para a Fernanda. Fernanda, agora eu tô vendo que você ainda tem coragem de não falar nada. Se afastar e ser coerente com o jogo que você faz. Mas o Rodriguinho, não: o Rodriguinho é sonso e falso. Ele vai atrás, pede desculpa, abraça a pessoa, não aproveita nada da casa. Acorda, come o pãozinho, vai na academia. Vai morar em casa, gente! Tá fazendo o que no Big Brother? Fica desmerecendo o programa"

