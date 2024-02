Jennifer Lopez lança novo filme com "muso" Affleck ao seu lado

Por Lisa Keddie

LOS ANGELES (Reuters) - Jennifer Lopez explora suas experiências de amor e relacionamentos no novo filme "Esta Sou Eu... Agora: Uma História de Amor", que estreou na terça-feira em Hollywood, onde ela passou pelo tapete com seu marido, o ator e diretor Ben Affleck.

O filme musical, que coincide com o lançamento do novo álbum de Lopez, intitulado "This is Me...Now", aborda sua vida amorosa e a natureza dos relacionamentos, inclusive consigo mesma, por meio de personagens de seu drama escrito por ela mesma.

"Tornou-se mais importante para mim crescer como pessoa e como artista sendo mais exposta e mais honesta sobre as coisas", disse ela em entrevista à Reuters.

"Então, isso é algo que me pareceu muito orgânico para fazer neste momento da minha vida, com as coisas pelas quais passei e as coisas que aprendi."

A atriz e cantora de 54 anos, que já foi casada quatro vezes, ficou noiva de Affleck pela primeira vez em 2002, o que deu origem ao seu álbum de sucesso "This is Me...Then", mas o casamento foi cancelado em 2003 e o casal se separou alguns meses depois.

Avançando para 2021, o casal se reencontrou e se casou em julho de 2022.

"Não sei o quanto ele se sente confortável em ser o muso para mim", disse Lopez, refletindo sobre como seu marido de 51 anos se sente quando ela compartilha detalhes de seu relacionamento.

"Ele não poderia me dar mais apoio, amor e incentivo para que eu me expresse exatamente da maneira que quero, o que acho muito bonito e generoso da parte dele."

O filme de 65 minutos, dirigido por Dave Meyers, apresenta algumas das 13 faixas do nono álbum de estúdio homônimo de Lopez, incluindo "Mad In Love" e "Dear Ben pt. II".

Além de Lopez, que interpreta a personagem chamada "artista" no filme, outros papéis são ocupados pelas atrizes Sofia Vergara e Keke Palmer, pelo rapper Post Malone - e por Affleck.

"(Affleck) não entendia realmente o que eu estava fazendo na metade do tempo" durante as filmagens, disse Lopez.

"Esse é o tipo cego de amor e fé que uma pessoa em sua vida deve ter por você... Ele me faz ser mais corajosa do que eu normalmente seria por conta própria... E eu sou muito corajosa."

"Esta Sou Eu... Agora: Uma História de Amor" estreia na plataforma de streaming Prime Video a partir de sexta-feira. O novo álbum será lançado no mesmo dia.