É filler, mas é bom! Animes com bons 'arcos de enrolação'

"Filler" é um termo usado no meio otaku para definir histórias que não estão na versão original em mangá. Considerado por muitos como "enrolação desnecessária", nem todo filler é ruim: alguns foram muito bem feitos pelos estúdios de animação e fazem justiça ao seu cânone. Splash reuniu alguns dos bons exemplos de fillers em animes:

Dragon Ball Z Imagem: Reprodução/Toei Animation

"Dragon Ball Z" e o arco sem Goku

As séries de "Dragon Ball" às vezes precisavam enrolar porque estavam próximas da trama do mangá, e aí os roteiristas da Toei criavam histórias até bem memoráveis (como a vez na qual Goku e Piccolo tiram carteira de motorista).

Um dos arcos filler mais ousados foi após a derrota de Freeza, antes do retorno do protagonista. O vilão Garlic Jr. do primeiro filme retorna de sua prisão eterna e transforma os humanos em zumbis, fazendo com que Gohan, Kuririn e os outros precisem lidar dessa situação sem ajuda de Goku.

"Dragon Ball" tem o defeito de depender demais do personagem principal, então esse arco nos dá um respiro e a possibilidade de assistir ao resto do elenco vencendo inimigos.

My Hero Academia Imagem: Reprodução/Bones

"My Hero Academia" e o shopping subterrâneo

"My Hero Academia" já segue a proposta dos animes atuais de não colocar fillers nas histórias e seguir apenas a trama do mangá. As séries são inclusive lançadas em temporadas para dar tempo para os autores avançarem com a trama com folga.

Mas o anime de heróis de Kohei Horikoshi às vezes gosta de sair do roteiro e cria umas histórias muito boas, lançadas como OVAs (Original Video Animation). Uma delas é o arco no qual Deku e os demais precisam participar de uma simulação de resgate e sobrevivência em um shopping subterrâneo.

Não é exagero dizer que os personagens coadjuvantes conseguem brilhar mais nesses episódios fillers. Se nas histórias oficiais o autor se esquece dos outros alunos da 1-A, nesse arco em especial todo mundo tem seu momento e as lutas são divertidas. Isso faz com que a história seja melhor até que algumas tramas canônicas do anime.

Os Cavaleiros do Zodíaco Imagem: Reprodução/Toei Animation

"Os Cavaleiros do Zodíaco" e a ameaça de Hilda

O arco de Asgard é sempre lembrado com carinho nos países em que "Os Cavaleiros do Zodíaco" foi uma febre. Ambientado após a vitória nas Doze Casas, Seiya e os outros viajam para Asgard e precisam enfrentar a vilã Hilda de Polaris e seus Guerreiros Deuses. Estes são basicamente outros cavaleiros, porém baseados na mitologia nórdica (e possibilitando a venda de mais brinquedos produzidos pela Bandai).

É incrível como a Toei conseguiu desenvolver essa história tendo como base somente um capítulo curto de Hyoga no país gélido e também um filme ambientado em Asgard. Esse arco tem todo o clima de "Os Cavaleiros do Zodíaco", e os roteiristas ainda tiveram o cuidado de conectar a trama com a do arco seguinte, Poseidon.

"One Piece" e o G-8

"One Piece" é atualmente um anime com baixa quantidade de fillers, e o motivo é a forma como a Toei adapta a série: em vez de correr, a ideia dos roteiristas é contar a história da forma mais lenta possível para nunca alcançar os capítulos semanais do mangá de Eiichiro Oda.

Porém, antigamente a Toei ousava criar arcos filler, e o do G-8 é maravilhoso. Ambientado logo após o arco de Skypea, o navio dos Chapéu de Palha cai em uma base da Marinha e eles precisam sair de lá de alguma forma.

O bando se separa e vai conhecendo várias áreas diferentes, e resolvendo problemas, cada um à sua maneira. Esse filler brilha ao usar os personagens de uma forma tão criativa quanto o autor original, desenvolvendo suas personalidades e criando cenas muito divertidas. Se todo filler fosse assim, não haveria reclamação.

Sailor Moon R Imagem: Reprodução/Toei Animation

Sailor Moon e os alienígenas

Para dar tempo para Naoko Takeuchi desenvolver melhor a história equivalente a "Sailor Moon R", a equipe da Toei Animation optou por criar um arco filler logo após a derrota da Rainha Beryl.

Os gêmeos Ail e Ann chegam à Terra e começam a roubar a energia dos humanos para alimentar a árvore da vida. Durante o dia eles assumem uma identidade civil e estudam na mesma escola de Serena/Usagi.

Aqui a Toei foi muito sábia. Não só os gêmeos eram personagens intrigantes, mas sua introdução na trama foi uma forma de fazer com que as Sailors fossem recuperando seus poderes aos poucos após a perda de memória. Há quem prefira os irmãos alienígenas à ameaça da Black Moon.

Boruto Imagem: Reprodução/Pierrot

Boruto enfrenta a garota figurante da escola

Se os animes atuais tentam não fazer muito filler, "Boruto" seguia numa linha oposta, oferecendo a maior quantidade de enrolação por metro quadrado. Para se ter uma ideia, todo o primeiro arco de apresentação dos personagens foi criado exclusivamente para o anime e... é até divertido.

Além de introduzir os novos ninjas, há um mistério relacionado a uma figurante que se aproxima do grupo das meninas. O resultado desse filler é surpreendente e, no final, é até satisfatório. Pelo menos é melhor que o arco canônico do Sasuke enfrentando dinossauros (sim, isso acontece no anime).