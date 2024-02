De São Paulo a Pernambuco: piscinas de ondas para se refrescar longe do mar

Não importa se você é da turma da praia ou do time da piscina, a real é que qualquer banho de água é bem-vindo nos dias de calor intenso. Quando rola misturar os dois, a diversão fica completa. Em várias partes do país, há piscinas de ondas que rendem aquela refrescada e, também, bastante entretenimento.

São Paulo se destaca neste quesito, -se. A maior delas fica em São Pedro, estância turística a cerca de 200 quilômetros da capital, que abriga o Thermas Water Park. Famosa por suas proporções, fica dentro do complexo que divulga ser o 7º parque mais visitado da América Latina.

Ali, na piscina de ondas, são mais de 1.300 metros quadrados preenchidos com volume superior a 2,6 milhões de litros de água — tudo isso cercado por um universo inspirado no filme Piratas do Caribe, com cascatas, grutas e, claro, toboáguas.

A piscina de ondas é uma das grandes atrações do parque e as oscilações na água funcionam em alguns horários programados para garantir que os visitantes consigam curtir as ondas, que chegam a 16 níveis diferentes.

Os canhões dos piratas são os responsáveis por soltar a água, o que ocorre a cada 30 minutos, aproximadamente. A buzina do navio soa alto para indicar que um novo ciclo de ondas e de diversão começará. Para saber quando deve-se estar na piscina para curtir a experiência, os horários ficam expostos em quiosques próximos à atração.

Piscina de ondas, do Thermas Water Park Imagem: Divulgação

Inaugurada em 2016, a atração passou por uma reforma em 2021 e foi revitalizada no ano passado, deixando-a com a estrutura que tem hoje. Quem quiser nadar nessas ondas repletas de aventura e curtir as outras atrações do Thermas Water Park precisa comprar o ingresso do empreendimento, que pode ser adquirido antecipadamente pelo site. Os preços variam conforme a idade do visitante e datas, com valores a partir de R$ 39,90.

Vai lá: Rodovia SP 304 - Km 189 - Fazenda Limoeiro, s/nº São Pedro | Telefone (19) 3112-3388 | Aberto de segunda a sexta, das 9h30 às 17h, e aos finais de semana e feriados até às 17h30.

Mais piscinas de ondas pelo Brasil

Sudeste

Thermas dos Laranjais Imagem: Divulgação

Thermas dos Laranjais (Olímpia, SP)

Em uma das regiões mais conhecidas do interior paulista pelas suas atrações aquáticas, a cerca de 430 km da capital, o Thermas dos Laranjais conta com duas piscinas de ondas. A mais antiga, construída numa área de 3.100 metros quadrados, recebe o equivalente a 2.200 metros cúbicos de água. Tem ondas suaves e água com temperatura entre 23º C a 26º C.

Na outra, batizada de Mar Azul, são 1,8 milhão de litros de água despejados numa área de 1.800 metros quadrados. A temperatura segue o padrão da mais antiga. Em ambas, a idade mínima permitida é a partir de 6 anos. Menores devem usar boias ou coletes salva-vidas. Veja mais no site: https://www.termas.com.br/atracoes/familia

Vai lá: Av. do Folclore, 1543 - Olímpia (SP) | Telefone: (11) 3279-3500 | Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 17h.

Hot Beach (Olímpia, SP)

No conjunto de piscinas oferecidas pelo parque está a de ondas. Ali, a intenção é garantir a sensação de uma praia, com areia fininha, coqueiros e até calçadão como existe nas grandes orlas. No Hot Beach, o esquema é o mesmo: de tempos em tempos, a sirene toca avisando que as ondas estão começando. Outras informações no site: https://hotbeach.com.br/parques/

Vai lá: Av. Gov. Adhemar Pereira de Barros, 1700 - Olímpia (SP) | Telefone: (17) 3279-1111 | Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 09h às 17h.

Castelo Park Aquático (Cesário Lange, SP)

A piscina de ondas tem 1,40 metro de profundidade, é classificada como atração para família e, também, acessível para cadeirantes. Mais detalhes sobre a atração aqui: https://www.casteloparkaquatico.com.br/atracoes/piscina-de-ondas

Vai lá: Rodovia SP 143 - Km 3,1 - Cesário Lange (SP) | Telefones: (15) 3246-1137 ou (15) 3246-3587 | Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 17h, e aos finais de semana e feriados até às 18h.

Thermas Acqualinda (Andradina, SP)

Na intitulada "Praia do vulcão", uma atração familiar, a piscina de ondas intermitentes com profundidade gradativa, de 0 a 1,40 metro, tem início repentino e diferentes alturas e intensidades. Igualmente oferece acessibilidade. Saiba mais no site: https://www.thermasacqualinda.com.br/atracao-praia-do-vulcao

Vai lá: Rodovia Marechal Rondon, KM 37 - Andradina (SP) | WhatsApp: (18) 3702-0011 | Horário de funcionamento: de quarta a domingo, das 10h às 18h.

Magic City Water Park (Suzano, SP)

A Wave Point é a famosa piscina que oscila, criada dentro de um cenário paradisíaco. Conta com sete tipos diferentes de ondas. Veja mais no site: https://www.magiccity.com.br/atracoes-parques-aquaticos.

Vai lá: Estrada do Pavoeiro, 8870, Índio Tibiriçá, Km 58,5 - Suzano (SP) | Telefone: (11) 4746-5803 | Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 17h.

Wet'n Wild (Itupeva, SP)

A Wave Lagoon é uma piscina com 2.400 metros quadrados, com cinco diferentes ondas, que podem chegar até 1,20 metro de altura. A profundidade vai de 0,75 m a 2,40 metros. Mais informações no site: https://www.wetnwild.com.br/atracao/todas/wave-lagoon

Vai lá: Av. Serra Azul, 1000 - Itupeva (SP) | Telefone (11) 4496-8000 | Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 17h, e aos finais de semana até às 18h.

AquaPark Mar de Minas (Aguanil, MG)

Levando as ondas do mar às Minas Gerais, comporta uma piscina de ondas em um cenário repleto de natureza, bem ao lado da praia artificial. Ainda é possível se hospedar no complexo (por valor à parte). Outros detalhes no site: http://www.aquaparkmardeminas.com.br/mapa.php

Vai lá: BR-369, Km 87 - Aguanil (MG) | Telefone: (35) 99857-2976 | Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h30 às 18h, e aos finais de semana e feriados até às 17h.

Minas Beach Imagem: Divulgação

Minas Beach (Raul Soares, MG)

Conhecido como 'a praia de Minas', esse parque aquático tem a maior piscina de ondas do estado - com direito à decoração com navio e visitantes tomando um sol nos pontos em que a maré ainda é baixa. Saiba mais no site: https://www.minasbeach.com.br/atra%C3%A7%C3%B5es-minas-beach

Vai lá: Av. Getúlio Vargas, 375, Centro - Raul Soares (MG) | Telefones: (33) 3351-1790 e (33) 99113-6225 | Horário de funcionamento: de sexta e sábado, das 09h às 17h, e aos domingos, das 08h às 17h.

Sul

Acquamotion Imagem: Divulgação

Acquamotion (Gramado, RS)

Batizada de Tchêbum, nesta atração, os visitantes desfrutam de uma praia em plena Serra Gaúcha com piscina termal e ambiente indoor. A temperatura da água - 36 ºC - é a mesma em qualquer estação do ano. Veja mais no site: https://acquamotion.com.br/o-parque/atracoes/

Vai lá: Estrada Municipal Linha Ávila / Rua Linha Carazal, 501 - Gramado (RS) | WhatsApp: (54) 3050-1700| Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 18h

Acqua Lokos (Capão da Canoa, RS)

O parque também abriga uma piscina de ondas totalmente coberta, com água levemente aquecida, oscilando entre 27 ºC e 30 ºC. São 900.000 litros e declive suave - a parte mais funda corresponde a 1,30 metro. Outras informações no site: https://acqualokos.com.br/atracoes/piscina-com-ondas/

Vai lá: Estrada do Mar, Km 50, 2000 - Capão da Canoa (RS) | WhatsApp: (51) 9913-2379 | Horário de funcionamento: diariamente (exceto na quarta), das 10h às 17h30.

Blue Park (Foz do Iguaçu, PR)

A Blue Waves é uma praia termal com ondas e areia de verdade - aliás, afirma ser a terceira maior praia termal do mundo. Nessa grande área de lazer, as ondas acontecem em nove movimentos e intensidades diferentes, chegando a 1,20 m de altura. Veja mais no site: https://www.blueparkfoz.com.br/atracoes.

Vai lá: Rua Dr. Alberto Abujamra, 3175, Mata Verde - Foz do Iguaçu (PR) | Telefone: (45) 3521-2060 | Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 18h.

Araucária Park (Araucária, PR)

Pioneiro, o parque abriga a primeira piscina de ondas do Sul do país com esculturas, recreação e, claro, muitas ondas para a família toda, inclusive a criançada. Vale lembrar que a atração não funciona todo o dia. Veja mais no site: https://araucariapark.com.br/atracao/

Vai lá: Rua Yoshiaki Nagano, 121, Jardim Condor - Araucária (PR) | WhatsApp: (41) 99802-0543 | Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 18h.

Nordeste

Beach Park (Aquiraz, CE)

Com certificados de excelência, um dos parques mais conhecidos no Brasil também tem uma das maiores piscinas de onda do país. Maremoto, como é chamada, tem 4.400 metros quadrados e recebe 3 milhões de litros de água. A parte mais funda tem 1,80 metro de profundidade. A piscina é dividida em duas: uma para quem quer se divertir com as oscilações e outra para quem apenas quer flutuar nas ondas. Outros detalhes no site: https://beachpark.com.br/pt/parque-aquatico#!apresentacao

Vai lá: Rua Porto das Dunas, 2734, Porto das Dunas - Aquiraz (CE) | Telefone: (85) 4012-3000 | Horário de funcionamento: diariamente, das 11h às 17h.

Veneza Water Park (Paulista, PE)

Veneza Water Park Imagem: Divulgação

É na imensa piscina paradisíaca que os visitantes mais se divertem no parque pernambucano de Paulista. Com 1,80 metros de profundidade, ali, as ondas disparam a cada meia hora. Veja mais no site: https://www.venezawaterpark.com.br/parque

Vai lá: Av. Dr. Claudio José Gueiros Leite, 10050, Maria Farinha - Paulista (PE) | WhatsApp: (81) 99748-6022 | Horário de funcionamento: finais de semana e feriados, das 10h às 17h.

Centro-Oeste

Hot Park (Rio Quente, GO)

Na atração Praia do Cerrado - a maior praia artificial com águas naturalmente quentes do mundo -, o destaque vai para a areia branca e águas transparentes com 9 tipos de ondas na piscina, que também recebe shows, apresentações e aulas de dança. Saiba mais no site: https://www.rioquente.com.br/hot-park/atracoes/praia-do-cerrado

Vai lá: R. PA Complexo Turístico Rio Quente Resorts SN , Esplanada - Rio Quente (GO) | WhatsApp: (11) 4200-0173 | Horário de funcionamento: sexta a quarta, das 10h às 17h.

BÔNUS: Tem até para quem quer surfar

Beyond The Club Imagem: Divulgação

O Brasil tem entrado na onda das praias artificiais para a turma do surf. Alguns empreendimentos — em funcionamento ou em construção — já chamam a atenção pela estrutura, tecnologia e tamanho das ondas.

Surfland Brasil (Garopaba, SC)

Com uma onda garantida a cada quatro segundos em cada lado da piscina, a Surfland Brasil é um espaço para todos os públicos, inclusive iniciantes no esporte. São 13 tipos de ondas, com até 1,90 metros de altura, 150 metros de extensão e 16 segundos surfando sem parar. Além disso, o parque e o clube reúnem outras opções de lazer, descanso e gastronomia. Mais informações no site: https://surflandbrasil.com.br/

Beyond The Club (São Paulo, SP)

Praia paradisíaca, orla de areia e ondas perfeitas compõem a estrutura do clube, dentro da cidade de São Paulo. É o que promete o clube, ainda em construção. A tecnologia adotada possibilita 25 tipos de ondas. É necessário ser sócio para utilizar todos os serviços. Mais informações no site: https://beyondtheclub.com.br/

Praia da Grama (Itupeva, SP)

Em construção, ficará dentro de um condomínio com praia e usa a tecnologia de ondas Wavegarden, como todos os empreendimentos do gênero. Ali, surfistas de todas as idades poderão treinar o esporte, em ondas de 0,5 m a 2 metros, dentre mais de 30 tipos disponíveis. Além disso, a orla de aproximadamente 1 quilômetro de extensão promete areia branca e macia que não esquenta. Mais informações no site: https://www.praiadagrama.com.br/