Davi dá conselho para Isabelle: 'Abre o olho, acham que está forte lá fora'

Davi chamou Isabelle para conversar e fez um alerta após os dois voltarem do 8º Paredão do BBB 24 (Globo). O participante anunciou que a casa pode se aproximar da dupla por achar que é forte no jogo.

O que aconteceu

Davi alertou Isabelle e pediu para tomar cuidado com as pessoas: "Isso aqui é um jogo. Nesse momento, a gente está sendo bem visto. Mas a gente já foi mal visto. E tem gente que vai querer se aproximar. A gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas".

O baiano acredita que podem vê-los como fortes após o Paredão: "As pessoas vão querer ficar perto das pessoas que acham que podem se sobressair. Abre o olho, fica de olho aberto! Tu foi 3 vezes para o Paredão, muita gente falou que você ia sair. Agora acham que você está forte lá fora".

O brother reforçou que as coisas podem mudar porque é um jogo: "A gente não sabe, a gente tem a visão daqui de dentro. Cada semana é uma semana, mas isso aqui é um jogo".

