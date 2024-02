Wanessa diz que precisa ir ao Paredão: 'Sei que não sou vilã'

Em um papo com Isabelle, Lucas e Yasmin no BBB 24 (Globo), Wanessa afirmou que não pretende mais fugir do Paredão e explicou os seus motivos.

O que aconteceu

Na conversa, Wanessa disse que só fica longe dos filhos quando sabe que vale a pena: "Estou longe deles para fazer isso? Não vim para isso".

A cantora disse acreditar que não é a vilã da edição: "Para eu chegar até aqui, sei que não sou a vilã. Eu não sei o que está acontecendo no coração dos outros, só no meu".

A gente julga, questiona, vê as atitudes. Não estamos vendo tudo como as pessoas estão vendo lá fora. A gente pode estar errando nossas posições, nossas questões. Aí viramos vilões. Porque é isso, ninguém entrou aqui achando que ia ser rejeitado lá fora. Wanessa

A artista ainda afirmou entender como é ser reprovada pelo público: "As pessoas são cruéis. Vivo isso há 23 anos. É cruel, um julgamento que não quero passar. Eu sou amada lá fora, tenho o carinho de muita gente...".

Mas não tenho essa informação aqui, vou ter que esperar um Paredão. Por isso não estou achando ruim ir para o Paredão. Até preciso ir, sendo bem sincera. Não quero ficar aqui para chegar lá no final e descobrir que o povo estava louco para me mandar embora. Wanessa

