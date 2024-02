'O Davi não deixa': Paródia ironiza relação de Wanessa com brother no BBB

A edição de terça-feira (13) do BBB 24 (Globo) exibiu uma paródia de "O Amor Não Deixa", de Wanessa Camargo, ironizando a relação da cantora com Davi no confinamento.

O que aconteceu

A paródia exibida no quadro Fanfic BBB chama-se "O Davi Não Deixa": a música brinca com a rotina da cantora na casa, que inclui criticar e implicar com Davi em diversos momentos.

Um trecho da canção diz: "Quero causar, protagonizar. Agradar meus fãs, viralizar... Ganhar três milhões, mas o Davi não deixa".

Outra parte afirma: "Deu gatilho, ai que emoção. E até a Yasmin Brunet me deu razão. Não sei viver aqui porque o Davi não deixa".

