Sensitiva critica Wanessa no BBB 24: 'Não entendeu nada do mundo'

Márcia Sensitiva fez uma previsão e revelou o campeão do BBB 24.

"Davi, se ele não ficar nervosinho", disse em conversa com Leão Lobo, colunista de Splash.

Para a Sensitiva, Beatriz é o nome que pode desbancar o brother na disputa pelo prêmio. "Agora ela tá muito 'over', devia falar menos. Mas é um dos dois, não tenha dúvida disso", afirmou.

E a Wanessa Camargo? A Sensitiva disse que a cantora provou ser "inteligentíssima", mas que vive numa bolha. "Ela não entendeu nada do mundo. Foi criada numa bolha emocional, não é da galera, ela não entendeu muita coisa. Não devia pegar tanto no pé do menino. Ela sai!", afirmou.

Energia no Carnaval. A sensitiva garantiu que na avenida a energia é perfeita e que não viu nada que pudesse alterar a situação. "Eu amo ver as escolas. E dependendo da energia dos caras da bateria é o que diz se ela vai ganhar ou não. Impressionante".