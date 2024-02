Rodriguinho diz que brothers estão fingindo felicidade no BBB 24

Rodriguinho desabafou com Fernanda na tarde desta terça-feira (13) no BBB 24 (Globo) sobre seu sentimento em relação aos adversários no jogo.

O que aconteceu

Ele comentou sobre como estão os emparedados da semana, Davi, Isabelle e Marcus. "Não aguento esse fingimento de que está todo mundo feliz".

Fernanda concordou com o pagodeiro que as brothers estavam fingindo uma felicidade. "Todos estão fingindo. Uma necessidade de fingir. A gente não precisa conhecer essas pessoas a fundo para entender que está todo mundo fingindo".

Rodriguinho reforçou que, na noite de hoje, uma pessoa será eliminada da casa e por isso acredita que estão fingindo. Fernanda disse que todos os emparedados devem estar sentindo uma pressão enorme com a possibilidade de eliminação.

