Marcus é o oitavo eliminado do BBB 24 com 84,86% dos votos

Marcus Vinicius é o oitavo eliminado do BBB 24 (Globo). Ele deixou o programa na terça de Carnaval (13) com 84,86% dos votos. Ele disputou a berlinda com Davi (12,07%) e Isabelle (3,07%).

O Paredão recebeu 35.406.748 votos.

Como foi a eliminação

Esse foi o segundo Paredão do programa com voto para eliminar. Marcus levou a pior na disputa contra a dupla de amigos, Davi e Isabelle.

No discurso de eliminação de Tadeu, o apresentador exaltou a amizade de Davi e Isabelle. Ele reforçou que os dois, que vieram do Puxadinho, têm um laço forte dentro do programa.

Tadeu também reforçou que Marcus não errou durante o programa e que sua história é muito bonita. A saída de Marcus foi descrita pelo apresentador como um grande "e se", reforçado pelo episódio em que o brother ajudou Lucas a vencer a liderança da semana.

Leidy Elin e Beatriz, grandes aliadas de Marcus no programa, ficaram muito emocionadas com sua saída. Quando o brother deixou a casa, Leidy precisou ser consolada e chorou bastante.

No palco com Tadeu, o comissário de bordo fez um balanço da sua participação na casa.

Tentei fugir de alguma forma quando percebi que os outros grupos iam para cima de mim. Mas a dinâmica da semana também não ajudou muito. Estou com meu coração tranquilo e muito feliz de ter vivido essa experiência. Não vou mentir, senti que poderia ser meu último dia, então aproveitei tudo. Porque isso significa muito para mim. Marcus

