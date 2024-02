'Não estava conseguindo olhar dentro do olho dele', dispara Michel

No Raio-X de hoje (13), Michel alfinetou MC Bin Laden após o Sincerão. O funkeiro também tratou sobre a questão no Confessionário.

O que aconteceu

Michel disse que foi atacado e reclamou de Bin Laden: "Fui atacado duas vezes pelo Davi e pelo Marcus. Na hora, preferi não responder nenhum dos dois e responder depois, porque a questão do Bin que eu trouxe era algo que já me incomodava muito, há muito tempo. Ontem, depois dos acontecimentos, não estava conseguindo olhar dentro do olho dele, foi onde decidi falar sobre isso que estava me incomodando ali naquele momento. Foi algo maior do que ter respondido Marcus e Davi na hora".

O professor comentou sobre o que sentiu com os ataques e levantou torcida para Isabelle: "O que o Davi falou, para mim, é indiferente a opinião dele. Agora o que Marcus me falou me afetou muito, acho que ele foi prepotente, a gente conversou ontem. Isabelle fica, hein?!".

MC Bin Laden também avaliou a dinâmica e apontou que incomoda por jogar sozinho: "Bem provável que essa semana eu vá para o Paredão, a casa está meio bolada comigo. Quando você faz o seu próprio jogo, não o jogo de outras pessoas, você acaba incomodando. Incomoda porque as pessoas estão com o jogo muito tranquilo. Por eu me posicionar, sinto que estou incomodando. Hoje eu jogo sozinho aqui, praticamente".

