Incômodo com 'plantas' e previsão de dinâmicas: Marcus é eliminado do BBB

Marcus Vinicius é o oitavo eliminado do BBB 24 (Globo). Ele deixou o programa na terça de Carnaval (13) com 84,86% dos votos. Ele disputou a berlinda com Davi (12,07%) e Isabelle (3,07%).

Como o Paredão foi formado

BBB 24: Davi, Marcus e Isabelle estavam no 8º Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Líder da semana, Lucas Henrique indicou Davi direto para o Paredão.

Em votação aberta, Fernanda, Marcus e Wanessa se destacaram e receberam 10, 6 e 1 votos. Os demais brothers ficaram empatados na quarta posição sem votos e o Líder desempatou escolhendo Isabelle. Ele também teve que salvar alguém e livrou Wanessa da berlinda.

Os emparedados da casa disputaram a Prova Bate-Volta e Fernanda se salvou. Com isso, Davi, Isabelle e Marcus formaram oficialmente o oitavo Paredão.

Previsão de dinâmicas e treta com plantas: a passagem de Marcus pelo BBB 24

BBB 24: Raquele e Marcus tretam após dinâmica Imagem: Reprodução/Globoplay

Atrito com Vinicius. Marcus se estranhou com o atleta paralímpico pelo mercado e apontou que o rival deixou de votar nele para não soar como homofobia.

Rodriguinho na mira. O comissário definiu que o cantor era sua opção de voto, indicando que nem se olhavam mais.

Big Fone. O brother não só previu que tocaria como também atendeu ao primeiro Big Fone da temporada.

Goiabada escondida. O participante admitiu que escondeu a goiabada para que os colegas não acabassem com o doce.

Incômodo com Puxadinho. Marcus revelou sua decepção com os integrantes do Puxadinho. "Puxamos os mais fofos, deveríamos ter puxado os héteros top, eles seriam escrot*s", pontuou.

Sentido aguçado. O comissário de voo se mostrou sensitivo em vários momentos, adivinhando dinâmicas do programa com frequência.

Alfinetada em famosas. O participante criticou Wanessa e Yasmin e disse que as duas estavam obsessivas com Davi no jogo.

Discussão com MC Bin Laden. Questionando se as piadas de Marcus eram por brincadeira ou maldade, o funkeiro salientou que tinha que existir respeito.

'Interferência' em Paredão. Antes de cair no 8º Paredão, Tadeu Schmidt anunciou que o brother contribuiria para o desenrolar da dinâmica. Isso porque ajudou Lucas Henrique, permitindo que ele vencesse a Prova do Líder.

Desconforto com plantas. Marcus definiu que alguém tinha que acabar com o jogo fácil de alguns participantes e reforçou que planta não ganhava o reality. No Sincerão, apontou Michel e seus aliados como "samambaias" da casa.

Bate-boca com Raquele. A dupla tretou aos gritos após o Sincerão. A sister disse que ele não tinha "nada a ver" com a sua ida ao VIP — antes comentou que o grupo de Michel havia se vendido por isso.

