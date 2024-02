'E se'; o discurso de Tadeu Schmidt para eliminar Marcus no 8º Paredão

Marcus Vinicius é o oitavo eliminado do BBB 24 (Globo). Ele deixou o programa na terça de Carnaval (13) com 84,86% dos votos. Ele disputou a berlinda com Davi (12,07%) e Isabelle (3,07%).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que ele falou

Em seu tradicional discurso, Tadeu frisou a amizade de Davi e Isabelle, que começou quando os dois foram os mais votados pelo público para saírem do puxadinho para a casa mais vigiada.

O apresentador ainda lembrou que Marcus foi peça importante para que Lucas vencesse a Prova do Líder, na mesma semana de sua eliminação.

Confira o discurso na íntegra

"Ê Marcus, hein? Que luta para realizar o sonho do BBB. E já agora tá aí você contra uma dupla no Paredão. É uma desvantagem enfrentar uma dupla?

Davi e Isabelle. O que falar de uma grande amizade? Que nasceu no puxadinho, entraram juntos na casa. Isabelle foi recebida com grito. Davi recebeu a galera que estava aqui dentro com muitos sorrisos e foi se afinando uma amizade extraordinária. Foi assim que vocês imaginaram o discurso, né? Eu vi vocês conversando. De fato, grandes amigos, juntos no Paredão, sempre provocam emoções especiais.

E se Isabelle sai, como fica o Davi? E se o Davi sai? Como fica a Isabelle? Amizade, aliança, parceria, são fundamentais para sobreviver nessa casa doida. É fundamental saber pra quem você faria tudo, sem pedir nada em troca e saber quem faria tudo por você também. Aí temos um laço forte, daqueles que não dá pra ter com muita gente. É especial.

As pessoas que merecem seus maiores gestos de carinho, seus maiores cuidados. Naturalmente, são raras. Sabe o que eu fiquei pensando? E se Davi e Isabelle não tivessem entrado juntos? Será que teriam se encontrado e virado amigos? Estavam predestinados a isso? E se o Davi já estivesse na casa e o Marcus tivesse entrado com a Isabelle? Será que Marcus e Isabelle é que seriam melhores amigos?

E se fosse o Marcus no Paredão ao lado de uma grande parceira? Leidy Elin. Contra o Davi sozinho ou contra Isabelle sozinha. Aí é Davi ou Isabelle que sairiam em desvantagem? Aliás, existe mesmo essa coisa de uma dupla levar vantagem contra alguém sozinho?

Eu sei que se a gente entrar nessa brincadeira de 'E se, e se, e se' a gente pira. A gente pira e não chega a lugar nenhum porque depois que a história é escrita não tem borracha que apague. Você pode imaginar infinitas alternativas, mas a realidade é uma só. A brincadeira do 'E, se', só serve pra machucar a pessoa que não se conforma com o presente e fica refazendo o passado na imaginação.

Mas é uma tentação, como não seria? Tipo jogador de futebol que pensa 'E se eu tivesse batido o pênalti pra outro lado?'. Em tantos momentos da nossa vida: 'E se eu tivesse aceitado aquela proposta; E se eu tivesse tomado aquela atitude', ou o participante do BBB que é eliminado e pensa: 'E se eu tivesse feito tudo diferente?', ou pelo menos 'E se eu não estivesse exatamente nesse Paredão?; E se esse Paredão tivesse acontecido em outro momento?; E se esse Paredão fosse falso?; E se eu tivesse mais tempo?'.

Olha, nem sempre dá pra contar uma atitude específica que merece ser o alvo do arrependimento. Muitas vezes os dados nem estavam na sua mão. Você nem teve escolha. Mas o acaso também pode ser cruel a ponto de te apresentar um lance muito claro e que você se posicionou, tomou atitude e deu início a uma sucessão de fatos que selaram o seu destino e agora culminam na sua eliminação.

É preciso deixar claro, você não cometeu nenhum erro grave, você não se escondeu. Isso, de jeito nenhum. Pelo contrário. Você é uma pessoa com uma história tão bacana, você tem um coração tão bom e tinha tudo pra ir longe no BBB. E vendo você sair agora, todo mundo vai se perguntar: 'E, se?; E, se você não tivesse entregado aquela caixa?' Quem sai é você Marcus".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Marcus, quem é o mais odiado da casa? Resultado parcial Total de 14136 votos 14,66% Alane 3,11% Beatriz 15,01% Davi 1,02% Deniziane 14,19% Fernanda 1,00% Giovanna 1,06% Giovanna Pitel 3,10% Isabelle 0,92% Leidy Elen 7,94% Lucas Henrique 0,90% Matteus 2,33% MC Bin Laden 1,39% Michel 0,91% Raquele 10,38% Rodriguinho 16,50% Wanessa Camargo 5,57% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 14136 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash