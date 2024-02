Como Rafa Justus, veja antes e depois de famosos que mudaram o nariz

Rafa Justus, 14, revelou que passou por uma cirurgia de rinoplastia e correção do desvio de septo. Para os seguidores, a adolescente contou que a cirurgia teve sucesso e passaria os próximos dias de "molho" para se recuperar. A cirurgia de remodelação do nariz é recorrente no universo das celebridades.

Veja os famosos que fizeram rinoplastia

Anitta Imagem: Reprodução Instagram/ Wikipedia

Bruna Marquezine Imagem: Reprodução Instagram

Ludmilla Imagem: Reprodução Youtube / Instagram

Manu Gavassi Imagem: Reprodução / Instagram e Twitter

Cleo Imagem: Reprodução/ Instagram e Twitter

Pabllo Vittar Imagem: Reprodução/ Instagram e Facebook

Carla Diaz Imagem: Reprodução/ Instagram e Twitter

Viviane Araújo Imagem: Reprodução / Instagram

Eliezer Imagem: Reprodução / Instagram

Maraísa Imagem: Reprodução Wikipedia/ Instagram