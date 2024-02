Fernanda revela motivo inusitado para não votar em sister no BBB 24

Fernanda está pensando no próximo Paredão do BBB 24 (Globo). A sister conversou com Pitel na academia da casa nesta terça-feira (13).

O que aconteceu?

As duas aliadas estão pensando em como serão os próximos dias no programa. O Paredão de hoje será definido mais tarde, durante a edição ao vivo. Disputam a permanência na casa Isabelle, Davi e Marcus.

Fernanda conseguiu se salvar da berlinda da semana após vencer a Prova Bate e Volta. Ela foi uma das mais votadas da casa.

A sister já está pensando em quem votaria caso ganhe a próxima Prova do Líder. Ela definiu Leidy Elin, Matteus e Bin Laden como seus alvos.

No entanto, Fernanda disse que tem uma ressalva em relação ao voto em Leidy. A única coisa que me faz não querer votar na Leiidy é que ela é de São Gonçalo", disse ela, se referindo ao município do Rio de Janeiro. "Queria que ela fosse longe para representar São Gonçalo, mas eu sei que o jogo dela vai bater comigo".

