Davi alerta Isabelle sobre falsos amigos no BBB 24: 'Abre o olho'

Em conversa com Isabelle no BBB 24 (Globo), Davi pediu para a sister tomar cuidado com as amizades da casa.

O que aconteceu

No papo, Davi ressaltou que as pessoas da casa fazem de tudo para se livrar do Paredão: "O que elas puderem fazer para te lascar, vão fazer para não ir ao Paredão. Então, Isabelle, abre o teu olho aqui dentro. Você pensa que as pessoas são suas amigas, mas elas não são".

A dançarina afirmou que sentiu que as pessoas não são suas amigas após o último Sincerinho e Davi reforçou seu vínculo: "Eu sou teu amigo. Você sabe disso, você sente isso. E eu sei que você é minha amiga e alguém que posso confiar aqui".

Isabelle prometeu fortalecer sua união com o motorista de aplicativo se voltar do 8º Paredão: "Parte meu coração se o Marcus sair, mas tendo em vista a nossa permanência. Se a gente volta, aí sim a gente vai fazer uma aliança".

