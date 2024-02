'Separo bem vida pessoal, como Bruna, e profissional, como Niina Secrets'

Niina Secrets e Bruna Martins, 29, compartilham a imagem, mas são pessoas diferentes. A empresária consegue separar muito bem sua pessoa física da jurídica. "Sou mais tranquila, a Niina é mais exigente. O mundo dela é cor-de-rosa e o meu não é tão assim", disse em entrevista a Universa.

Produzindo conteúdo na internet desde os 16 anos, ela passou por todas as etapas —começando como blogueira, passando para youtuber até ser influenciadora. Hoje, além de todos esses badges de honra, ainda carrega o de empresária. Em janeiro, Niina lançou uma nova coleção de maquiagem com a Eudora inspirada no filme "Meninas Malvadas", que ganhou um remake em formato de musical.

"O filme tem muitas referências icônicas e memes. Eu amo, foi nostálgico para mim porque é um longa que bombou para pessoas da minha geração. O mundo cor-de-rosa das patricinhas e o universo das maquiagens para brilhar têm muito em comum", disse.

Na conversa, ela falou sobre suas responsabilidades, o caminho dentro do mundo da beleza e os cuidados que têm com seu dinheiro.

Universa: Você está na internet desde os 16 anos. Foi difícil amadurecer em frente às câmeras?

Niina Secrets: A exposição é sempre difícil. Quem me acompanha desde nova me conhece muito. As pessoas sempre terão opiniões sobre você, mas para mim acabou sendo natural. Minha carreira não teve um grande estouro, não tive algo que viralizou do dia para a noite me tornando conhecida. Foi um processo gradual e lento. Então foi uma experiência positiva para mim.

Claro que existe hate e comentários que me deixam chateada, mas a internet é isso. Meu amadurecimento foi gradual.

Você se cobra muito por sempre ter olhos voltados para sua direção?

Acredito que tudo depende da comunicação com a sua audiência. Aqueles que me acompanham há anos sabem que eu apareço descabelada e sem maquiagem nas redes. Esses seguidores entendem que isso é vida real. Não sou da montação. Compartilho momentos divertidos e de tretas em família.

Mas quando vou falar de produtos de beleza sinto a pressão. Faço isso há 14 anos e as pessoas confiam em mim. Minha credibilidade é muito importante. E sinto que a resposta à minha própria linha é muito positiva justamente por causa dessa confiança que o público deposita em mim.

Você falou sobre haters. Já recebeu algum comentário ou cancelamento que a fez ter vontade de desistir da internet?

Não, ainda bem. Mas existem momentos que ficamos mais sensíveis, quando passamos por situações conturbadas na vida real. Aí qualquer comentário abala muito. Já passei por altos e baixos. No começo, a gente nem sabia muito bem o que era esse trabalho, a melhor forma de comunicar e se relacionar. Mas os comentários sem noção já estavam lá. Sinto que as pessoas entendem melhor a internet hoje.

De onde veio a vontade de ter uma marca com seu nome?

Depois de ter contato com tanto produto, você fica se perguntando como seria se você mesmo fizesse um. É um sonho ter minha própria linha. Já tinha tido experiência com outras marcas e feito parcerias e foi ali que descobri que isso era realmente o que eu queria, sabe? Queria ter algo pra chamar de meu. Foi um processo muito legal, de muita aprendizagem.

Minha cocriação com a Eudora foi autêntica e genuína. Temos os mesmos valores. Pude pensar e pirar nas ideias, foi um grande aprendizado pra mim.

E como foi essa transição de influencer para empresária?

Foi rolando a cada projeto. Comecei na internet quando tudo era mato, ninguém sabia que isso se tornaria uma profissão ou uma forma de ganhar dinheiro. Era um hobby. Conforme fui fechando trabalhos com as marcas percebi que aquilo era trabalho. Nós e o mercado aprendemos juntos. Fomos nos moldando nesses anos de aprendizado. Não foi da noite para o dia que a chave virou. Acredito que o grande sucesso da Niina Secrets é o fato de eu conhecer minha audiência e saber o que ela quer. Sei os produtos que estão esperando. Temos muita troca.

E qual a grande diferença entre a Niina influencer e a empresária?

Sinto que tem mais diferenças entre minha vida pessoal, como Bruna, e a profissional, como Niina. Eu sou mais tranquila, a Niina é mais exigente. O mundo dela é cor-de-rosa e o meu não é tão assim.

Acredito que meu lado empresária e influenciadora se complementam. Não dá para separar, sabe? Fico focada em cuidar da carreira e do negócio, então não vejo muita diferença entre essas duas facetas, não.

Entre todos os produtos que você já lançou, tem algum que é seu preferido?

Essa pergunta é cruel. Meus queridinhos são escolhidos baseados em apego sentimental, mais do que por performance --apesar de todos serem maravilhosos. A base Hidra Glow é muito reconhecida no mercado e chegou andando na contramão daquilo que o consumidor brasileiro estava usando. Foi uma aposta de tendência, em deixar a pele mais radiante e menos opaca. Ela deu essa transformada no mercado. Quem usa ama e se apaixona.

Você é uma mulher bem-sucedida e que ganha bastante dinheiro. Qual dica você daria para mulheres que começaram a ganhar destaque e faturar em suas carreiras?

Sempre fui muito preocupada com o futuro, desde que começou a monetização dos meus vídeos já guardava dinheiro, porque não sabia o que ia acontecer. A profissão era novidade, ninguém entendia nada. Então pensava no meu futuro.

Algumas pessoas do mesmo segmento ganharam muito dinheiro e gastaram tudo. Mas as coisas mudam, o mercado muda e não temos mais essa segurança de ter sempre dinheiro entrando. Minha dica é ter uma relação saudável com o dinheiro: saiba quanto você ganha, quanto gasta e separe uma porção para o seu futuro. É lógico que é legal gastar e comprar aquilo que a gente tem vontade. Mas temos também que pensar em uma segurança e estabilidade para os anos que virão, sabe?

Niina Secrets lança coleção de make com uma pegada "Meninas Malvadas" Imagem: Reprodução/Instagram

Você foi ensinada a guardar dinheiro assim?

Na verdade, aprendi com os erros dos meus pais. Eles também são empresários e em uma época ganharam muito, mas não souberam gastar e acabaram quebrando. Eles tiveram uma empresa por 45 anos e já faliram três vezes. Eu vi o sufoco e os problemas financeiros que passávamos. Não queria passar pelo mesmo e pensava que, quando tivesse o meu dinheiro, ia cuidar para ter a segurança que eles não tinham.

Ainda mais porque minha profissão não é CLT. Hoje em dia acho que ensinei muito para eles em relação a finanças, sabe? Eles têm uma outra relação com o dinheiro, mas tiveram que aprender na marra.

Você é exemplo para muitas jovens. Isso te deixa mais nervosa ou mais lisonjeada?

O que me deixa chateada de ouvir é 'Niina, te acompanho desde criança' [risos] Brincadeira. Comecei cedo e meu público cresceu comigo. Tento não pensar nessa responsabilidade e no impacto que tenho, mas ao mesmo tempo preciso pensar e ser responsável com o que eu faço. Só não fico presa nisso, porque posso acabar me podando demais. Gosto de compartilhar. Amo minha vida e meu dia a dia.

Tento ser um exemplo positivo, mas ao mesmo tempo sou humana, sabe? Não tem um robô ali atrás da tela. Eu escuto feedbacks incríveis quando encontro as seguidoras ou por mensagens nas redes. Pessoas me dizendo que se tornaram maquiadoras por minha causa ou que começaram a ganhar seu próprio dinheiro revendendo minha linha. O que é muito gratificante e me dá o gás para ter vontade de continuar. Me mostra que estou no caminho certo.