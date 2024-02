Após descobrir segredo, Luna coloca Julião contra a parede em 'Fuzuê'

Nos próximos capítulos de "Fuzuê" (Globo), Luna (Giovana Cordeiro) coloca Julião (Romulo Arantes Neto) contra a parede após fazer descoberta.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Tudo começa quando Miguel (Nicolas Prattes) fica sabendo, através de Barreto (Rogério Brito), que Julião e Preciosa (Marina Ruy Barbosa) estavam juntos na casa de Pascoal (Juliano Cazarré). "O Barreto foi cumprir mandado de busca e apreensão na casa do Pascoal. E sabe quem ele encontrou lá?! A Preciosa. Tinham dois homens com ela. Um era o Rui... E o outro era o Julio", conta para a namorada.

Luna não consegue acreditar no que acabou de descobrir. "O Julio? Meu funcionário? Tem certeza?", questiona.

Depois disso, a protagonista vai até o parceiro de crimes de César (Leopoldo Pacheco) para tirar satisfação. "O que você estava fazendo com a Preciosa na casa do Pascoal? E nem tenta me enrolar. Você está fazendo jogo duplo, Julião?", pergunta.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.