Usher brilha em show do intervalo do Super Bowl com ajuda dos amigos

Por Rory Carroll

LAS VEGAS (Reuters) - Usher fez um show cheio de energia no intervalo do Super Bowl no domingo, que contou com aparições surpresa de alguns de seus colaboradores mais famosos enquanto a estrela do R&B apresentava um desfile de seus sucessos.

Sentada em um piano vermelho, Alicia Keys foi a primeira a ser revelada quando os dois se uniram para apresentar seu dueto de 2004, "My Boo"

A virtuosa da guitarra H.E.R. foi a próxima a subir ao palco para fazer um solo empolgante enquanto Usher dançava.

Will.i.am, Lil Jon e Ludacris ajudaram a encerrar o show do intervalo com uma versão energizada do maior sucesso de Usher, "Yeah!"

Apesar do reforço das estrelas, Usher esteva sempre no centro das atenções enquanto cantava, dançava, tirava a camisa e patinava em um palco brilhante no estádio próximo à Las Vegas Strip.

"Eu amo vocês", disse ele à multidão agradecida que estava presente para ver o San Francisco 49ers enfrentar o Kansas City Chiefs no jogo do título da NFL.

O show do intervalo, que normalmente é a apresentação musical mais assistida do ano, é produzido pela gravadora Roc Nation de Jay-Z e patrocinada pela Apple Music.

Usher Raymond IV já vendeu mais de 80 milhões de discos em todo o mundo, alcançando o topo das paradas musicais e levando para casa oito prêmios Grammy.

Ele lançou seu primeiro álbum em 1994, aos 16 anos de idade, e seu nono álbum, "Coming Home", foi lançado na sexta-feira.

