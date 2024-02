Taylor dá beijão em Kelce após título no Super Bowl e vira amuleto do astro

Taylor Swift, 34, deu um beijão no namorado Travis Kelce, 34, em celebração do título do Super Bowl conquistado pelo Kansas City Chiefs.

O que aconteceu

Após show do The Eras Tour no Japão, Taylor Swift viajou cerca de 8.900 km para marcar presença em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ela é um dos grandes amuletos da sorte do astro no último ano.

Taylor Swift esteve presente em 13 jogos dos Chiefs na temporada. Ao todo, a equipe de Kansas saiu vencedora em dez oportunidades, enquanto perdeu apenas três vezes.

Curiosamente, o 13 é o número da sorte da cantora. Ou seja, os mais supersticiosos também podem atribuir o título de Kelce a artista.

O jogador desembolsou mais de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 4,95 milhões) para reservar o camarote especial, segundo o TMZ, para a namorada. Ela pôde contar com a presença de Andrea (mãe), Scott (pai) e Austin (irmão), que contou com a ida da namorada Sydney.

Ainda segundo o veículo norte-americano, Taylor também acompanhou a família do jogador — Donna (mãe), Ed (pai), Jason (irmão) e Kylie (cunhada) — no camarote.

Em jogo dramático, o time de Kelce, o Kansas City, empatou a partida contra o San Francisco 49ers nos segundos finais do tempo normal e buscou o título com vitória por 25 a 22, na prorrogação.