Sisters especulam 'favoritismo' de produção do BBB 24 por Davi

Leidy Elin analisou ontem (11) a quantidade de trocas de microfone de Davi e disse que ele pode ser um dos "favoritos da produção" do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Após a formação do Paredão, Wanessa Camargo, Yasmin Brunet e Leidy Elin conversaram sobre a participação de Davi no reality show.

A trancista sugeriu que o baiano tinha um "favoritismo" e tratamento especial do programa. "Eu acho que ele está sendo o favorito lá fora. Eu estou com umas teorias na minha cabeça", disse. "Ele troca muito de microfone, velho".

Yasmin discordou da sister: "Isso é uma teoria meio doida e que não faz nem sentido".

Já Wanessa concordou com Leidy. "Eu também fico pensando sobre outras coisas que eu vejo aqui. Mas eu não posso falar, não me cobra falar isso. Se eu falar isso, eu me fod* legal".

