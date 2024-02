Rafa Justus relata perrengue após plástica: 'Celular não me reconhece'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Após contar aos seguidores que tinha passado por uma cirurgia plástica, Rafa Justus, 14, conta um "perrengue" que vem enfrentando.

O que aconteceu

A influencer abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu sobre o pós-cirúrgico e apontou um "perrengue chique" que passou após o procedimento. "Passando agora... O meu Face ID (reconhecimento facial) não me reconhece com o esparadrapo e micropore para abrir o celular", relatou.

Rafa diz que se sente bem e vem recebendo os cuidados da mãe, Ticiane Pinheiro. "Muito recente ainda, operei sábado", contou ela, que deve tirar "os canos e tampão na quinta-feira (15).

A adolescente também revelou um sonho que pretende realizar em breve: sua festa de 15 anos. Ela faz aniversário em julho.