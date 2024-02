Chute de Samba? Como os animes já representaram o Carnaval brasileiro

O Carnaval faz parte da cultura brasileira e é uma festa que mobiliza a todos, seja pela bagunça ou pelo descanso. E você sabia que alguns animes já tentaram representar esse nosso aspecto nacional? Splash reuniu alguns dos exemplos mais inusitados, ainda que estereotipados.

O samba da morte de "Super Onze"

Embora tenha sido exibido em uma emissora pequena, "Super Onze" (ou "Inazuma Eleven" no original) fez um relativo sucesso no Brasil e mostrava o time de futebol infantil liderado por Endo, um garoto cujo sonho é ser o melhor goleiro. Por ser um anime infantil baseado em um RPG de videogame, os personagens eram exagerados e tinham "superpoderes" para chutar mais forte ou defender o gol.

No decorrer da história o time do colégio Raimon enfrenta adversários pra lá de diferentões, e um dos times mais inusitados é composto por brasileiros. O anime até foi bastante fiel no uniforme da nossa seleção, mas deu uma viajada bonita nos poderes.

Cena do anime Super Onze Imagem: Reprodução

Um dos chutes mortais da equipe brasileira é o "Death Samba", uma jogada dupla na qual um brasileiro chuta a bola para o alto e dois jogadores voam para acertá-la no céu. Esse voo é feito com adereços de passistas, e o chute é bastante poderoso.

E não é o único golpe bizarro e carnavalesco, pois há ainda o "Strike Samba" (uma bicicleta com poderes elétricos) e o "Carnaval Shame". E, claro, a comemoração do time brasileiro é sambando no meio do gramado sem nosso molejo natural.

Um desfile de dinossauros em "Dinossauro Rei"

O 17º episódio do anime "Dinossauro Rei" traz os protagonistas e os vilões em uma passadinha no Brasil. A história começa com as crianças assistindo a uma partida de futebol, e logo precisam se deslocar para a cidade fictícia de Olé, pois os vilões da Gangue Alfa estão lá causando confusão.

A tal cidade de Olé é uma junção de todas as imagens estereotipadas que os estrangeiros têm do Brasil. Futebol? Samba? Feira livre? Sim para tudo isso! Além da partida de futebol, está rolando também um desfile de carnaval completo, com arquibancadas cheias e tudo mais. Em um momento da história os vilões conseguem desfilar no sambódromo em cima de um dinossauro feito em computação gráfica, e os brasileiros não se assustam pois o dino está disfarçado com chapéu de senhorinha.

Cena do anime Dinossauro Rei Imagem: Reprodução

Embora o país seja o Brasil, as representações futebolísticas não são nacionais. O único jogador famoso citado no episódio é um tal de Nathan Deckham, criado como uma paródia de David Beckham. Ou seja, nada de Neymar ou Ronaldinho Gaúcho para ajudar nessa caça a dinossauros.

"Haven't You Heard? I'm Sakamoto" curtindo café e samba

O anime de comédia "Haven't You Heard? I'm Sakamoto" parte de uma premissa simples: Sakamoto é o cara mais incrível do mundo. Isso atrai a inveja dos demais, e eles tentam prejudicá-lo, porém Sakamoto é tão "brabo" que evita todas as armadilhas e ainda sai de cabeça erguida.

No quarto episódio do anime, os adversários cavam um buraco muito fundo para Sakamoto cair e se machucar. O protagonista até despenca no fosso improvisado, mas não sai de lá. Quando seus algozes vão investigar, percebem que Sakamoto atravessou o planeta Terra e foi parar no Brasil.

O vídeo desse momento mostra como Sakamoto passou por 100% da experiência brasileira: não só foi recebido por duas sambistas com adereços de escola de samba como também pôde tomar um cafezinho brasileiro enquanto pratica embaixadinhas com uma bola de futebol. Faltou só o brigadeiro para sair dali com um passaporte nacional.

O Rei do Carnaval em "One Piece"

Cena do anime One Piece Imagem: Reprodução/Toei Animation

Se aqui no Brasil o máximo de monarquia que temos é o Rei Momo e o Roberto Carlos, no universo de "One Piece" há alguém da realeza que veio da nossa cultura. Durante a reunião da Levely, uma espécie de ONU da Grand Line, reis de vários países se reúnem para discutir os rumos do mundo.

Um desses monarcas é Moqueca, o representante do Reino do Samba. A referência aqui é óbvia: além do nome ser o mesmo do prato que mistura elementos portugueses, indígenas e africanos, sua vestimenta é basicamente um adorno bem carnavalesco na cabeça. Será que ele se daria bem com o Luffy, sabendo que Eiichiro Oda já falou que o protagonista de "One Piece" seria brasileiro?

Mais referências ao Brasil

Por mais que não sejam menções ao carnaval brasileiro, outros animes já referenciaram nosso país. Em "Haikyu" o protagonista Hinata é tão fissurado no vôlei brasileiro que vem ao nosso país para treinar, uma decisão parecida com a de Ozora Tsubasa em "Super Campeões: Captain Tsubasa".

Quem também é muito frequente em animes é o nosso pirarucu amazônico. O peixão já apareceu em "Food Wars", "Genie Family" e muitas outras séries que abordam elementos gastronômicos.