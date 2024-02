'Chocolatudo' ou equilibrado? Dicas para fazer o bolo de chocolate perfeito

Editora do UOL

Bateu aquela vontade de bolo de chocolate? Clássico ou inovador, o doce é sucesso entre chocólatras, mas também pode agradar quem prefere sabores menos intensos.

Para ajuda você, leitor, na missão do bolo de chocolate perfeito, o UOL traz dicas de grandes dois nomes da confeitaria: a cake designer Mariana Junqueira e Marina Anders, que comanda a Zulcare.

Fermento ou bicarbonato?

Tanto Mariana, quanto Marina indicam o uso de fermento. "No caso do bolo de chocolate, que normalmente não leva ingredientes muito ácidos, usamos o fermento", diz Marina.

Mariana ainda dá uma dica de ouro para deixar a textura macia e saborosa:

Aqueça um dos ingredientes (leite, água ou óleo) e acrescente na mistura. Isso poderá proporcionar mais umidade ao bolo.

Bolo de chocolate de Mariana Junqueira Imagem: Divulgação

Com qual chocolate eu vou?

Qualidade do chocolate é essencial, mas está em dúvida sobre o teor de cacau do chocolate? Depende do resultado que você deseja. Como indica Mariana, o chocolate 50% oferece um equilíbrio entre doçura e intensidade, enquanto o cacau 100% proporciona um sabor mais puro e intenso.

E, claro, o formato em pó, que traz um sabor mais intenso de chocolate.

Como deixar o bolo molhadinho?

Marina lembra que para um bolo molhadinho é necessário calcular quantidade de líquido e de gordura adequada - são esses ingredientes responsáveis pela umidade no bolo. O segundo ponto, não menos importante, é o tempo de forno. "Se o bolo ficar tempo demais no forno, ele vai ressecar", diz.

Mariana complementa: "a calda pode ser a opção ideal para deixar o bolo mais molhado, além de realçar o sabor. A calda deve ser aplicada na massa assada, durante a montagem das camadas do bolo".

Bolo de chocolate com pistache Imagem: Getty Images/iStockphoto

Para o dia a dia, Marina recomenda uma cobertura simples de chocolate que cristaliza no bolo. Mas se na sua casa a ocasião é de festa a versão com uma ganache de chocolate e brigadeiro de pistache:

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite UHT

1 colher de sobremesa de glucose

3 colheres de sopa de pasta pura de pistache

Pistache torrado e cortado grosseiramente na faca a gosto

Modo de preparo:

Colocar todos os ingredientes na panela (exceto a pasta de pistache) e mexer sempre em fogo baixo até atingir o ponto de recheio (quando o fundo começa a desgrudar da panela). Adicionar a pasta de pistache e mexer para homogeneizar. Quando esfriar, aplicar no bolo e, por cima, colocar pedacinhos de pistache torrado.

Recheios de sucesso

Deseja o mais "chocolatudo" dos bolos? Mariana indica o recheio de brigadeiro de chocolate belga. "Com sua intensidade e cremosidade, é uma escolha clássica que certamente agradará aos amantes de chocolate".

Prefere algo mais equilibrado? Vai de recheio de brigadeiro branco, que proporciona doçura suave.

Marina dá mais dicas.

Gostamos muito de alternar brigadeiro branco e ao leite e adicionar morango - infalível com as crianças. Uma versão mais sofisticada que adoramos é rechear com brigadeiro de pistache.

Dúvida cruel, não é mesmo?