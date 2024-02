Brunet diz que procurou a direção do BBB por saúde da filha: 'Preocupada'

Luiza Brunet revelou que ficou tão preocupada com a saúde de Yasmin que mandou mensagem para a direção do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Luiza Brunet procurou o programa por estar preocupada com a filha. "Percebi que Yasmin começou a ficar muito deprimida. Mandei uma mensagem para lá [BBB], querendo saber como está a saúde mental dela. Estou preocupada. Vejo minha filha apática, dormindo demais. Ela não é assim, é muito ativa. Ama o sol, mas não tem aproveitado os dias bonitos. Percebo que o comportamento dela mudou. Quando Rodriguinho fala, Yasmin já demonstra insatisfação em sua fisionomia, mas não verbaliza. Ela está fraca", contou em entrevista ao Extra.

A ex-modelo criticou novamente as falas de Rodriguinho: "Acompanhei os distúrbios alimentares da Yasmin em outras fases da vida. Quando a pessoa está com compulsão, o pior que se pode fazer é justamente o que Rodriguinho fez. Ele passou de todos os limites, foi constrangedor. No Brasil e no mundo, a gente vê milhões de pessoas obesas, enquanto outras milhões passam fome. Falar sobre isso é, sim, importante, mas não criticando o corpo alheio, dizendo que a menina vai 'sair rolando'".

Na entrevista, ainda relatou a importância de tratar sobre a compulsão alimentar: "Se teve uma coisa boa nisso tudo foi o BBB trazer à mídia um tema tabu. Yasmin reconheceu no confessionário para todo o Brasil que não conseguia parar de comer, que estava compulsiva. Quem está aqui fora assistindo pode perceber que passa pelo mesmo e tomar uma atitude, buscar ajuda. Muitas meninas já perderam a vida por problemas como bulimia e anorexia, distúrbio de imagem. É preocupante".

