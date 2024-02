Após decidir se casar com Mariana, José Inocêncio deixa filhos chocados

Nos próximos capítulos de "Renascer" (Globo), José Inocêncio (Marcos Palmeira) choca os filhos ao comunicar que irá se casar com Mariana (Theresa Fonseca).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Seguindo um conselho de Deocleciano (Jackson Antunes), o protagonista decide apresentar a nova amada para os filhos. Atendendo um pedido do pai, José Bento (Marcello Mello Jr.) e José Venâncio (Rodrigo Simas) vão até a fazenda com Kika (Juliane Araújo) e Buba (Gabriela Medeiros).

José Inocêncio aparece na mesa do jantar de mãos dadas com Mariana. Depois da refeição, ele chama os dois filhos no escritório e conta que irá trocar alianças com a neta de Belarmino (Antonio Calloni).

A notícia deixa os herdeiros de Maria Santa (Duda Santos) chocados. Zé Bento diz na cara do pai que ele está sendo trouxa.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.