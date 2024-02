Yasmin Brunet revela dieta radical para preparação para Carnaval no BBB 24

Yasmin Brunet revelou como foi sua preparação para desfilar no Carnaval do ano passado a alguns brothers no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Em papo na piscina, a modelo afirmou que treinava duas vezes por dia antes do desfile da Grande Rio, escola da qual foi Musa. Ela ainda conta que fez uma dieta radical para ganhar peso.

Yasmin: "Comecei a malhar muito pesado e a fazer aula de samba todo dia, duas vezes por dia. Eu não tinha perna pra isso (blocos de rua). Toda dolorida".

Yasmin: "Eu não queria emagrecer, de jeito nenhum. Eu queria ter o que eu estava, só que ficar mais dura. Eu comia muito! Te juro! Eu chorava pra comer, eu não aguentava. Quando eu via a quantidade de comida que tinha que comer na minha frente, eu ficava desesperada que não entrava tudo"

Michel: "Você gostava?"

Yasmin: "Amava. Mas duas por dia? É sinistro"

