'Sarrafo nela', diz Fernanda após conversa com Isabelle no BBB 24

Fernanda contou para Rodriguinho sobre sua conversa com Isabelle neste sábado no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

O brother estava dormindo enquanto Fernanda e Isabelle conversavam sobre o jogo. Fernanda disse para a sister que vê o jogo dela como muito isolado, o que pode colocá-la em risco.

Fernanda: "A Cunhã não quer jogar com ninguém. Deixou super claro pra mim que não quer jogar com absolutamente ninguém! Ela não entendeu nada do que eu disse. Falei: 'Você entende que você está se isolando, não só pelo Davi, mas por você também?'. E ela falou que Deus sabe das coisas, fez uma oração lá, disse que vai ser assim até o limite..."

Rodriguinho: "Vamos votar nela então?"

Fernanda "Foi o que eu disse pra Pitel logo depois de falar com ela. Ah, quer ficar sozinha? Sarrafo nela!"

Rodriguinho: " É só ir no Paredão certo que ela vai embora"

Fernanda: "Também acho"

