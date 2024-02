Rodriguinho reclama de animação de brothers no BBB 24: 'Falta respeito'

No fim da madrugada de hoje (11) no BBB 24 (Globo), Rodriguinho reclamou com Fernanda no Quarto Gnomo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os participantes já estavam descansando no quarto, quando uma manutenção externa encerrou a "festa" que aconteceu na área externa e os brothers e sisters ainda comendo e bebendo, entraram na casa.

O barulho feito por eles incomodou o cantor.

Ele desabafou. "Única coisa que eu não gosto disso aí é que chega fazendo graça. Deixa eu dormir. Eu não fiquei lá fora, é falta de respeito isso".

Rodriguinho seguiu reclamando. "E chega gritando. Quer zoar? Zoa lá fora, aqui a gente está dormindo".

BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Lucas Henrique vai indicar ao Paredão no domingo? Resultado parcial Total de 8956 votos 35,08% Davi 35,07% Deniziane 20,94% Fernanda 8,91% Isabelle Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 8956 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash